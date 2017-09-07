Борис Джонсон — Delfi: мы хотим, чтобы эстонцы остались в Великобритании и после Brexit

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон побывал на конференции по кибербезопасности Cyber Scrum в таллиннском бизнес-центре Ülemiste City, где ответил на вопросы журналиста Eesti Päevaleht, которые касались отношений между нашими странами и живущих в Великобритании эстонцев.

Борис Джонсон сказал, что в Великобритании живет 15 000 эстонцев и эта цифра растет.

"Я хочу прояснить одну вещь — после Brexit Великобритания останется очень открытой, щедрой и гостеприимной. Я был мэром Лондона, и те эстонцы, которые живут в нашей стране, экономически активные и гибкие. Сегодня здесь, на мероприятии Cyber Scrum, видна приятна синергия между Эстонией и Великобританией, которую мы хотим усилить", — подчеркнул министр.

"Лодндон — отличный центр технологий, но Эстония в некоторых вещах опережает нас, например, больше стартапов на душу населения. У нас есть чему поучиться у Эстонии. Совершенно точно мы не хотим отталкивать эстонцев", — продолжил он.

"Ваш очаровательный премьер-министр спросил, как мы могли бы помочь вернуть обратно на родину более толковых эстонцев. Я сказал, что на самом деле мы хотим, чтобы они остались в Лондоне. Так что теперь как будто маленькое соревнование", — отметил Джонсон.

По его словам, после Brexit не может быть свободного передвижения, как сейчас. "Мы вернем контроль над границами. Но мы хотим остаться привлекательными для амбициозных и талантливых эстонцев, которые хотят у нас жить".