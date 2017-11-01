Бордели нового поколения: сутенерский бизнес Кыргемяэ был построен на принципах сетевого маркетинга

Ставшая недавно достоянием общественности сутенерская афера экс-мисс Лауры Кургемяэ показала, что в сфере предоставления интимных услуг на смену борделям пришла совсем иная, современная, бизнес-модель, пишет Eesti Ekspress.

Анализ деятельности Кыргемяэ показывает, что она использовала современную бизнес-модель, присущую нынешней эпохе стартапов.

Она не снимала квартиры или дома, где девушки ожидали бы клиентов. Не было и диспетчеров. Красивых девочек для участия в мероприятиях бизнесмены официально ”арендовали” через ее пром-агентство Invidia Agency. Презентации, вечеринки, показы…Под сенью всего этого девочкам сообщалось, что некоторые мужчины хорошо платят и за другие вещи.

”Оторвешься на вечеринке, даже делать ничего не надо”, ”тусанешься, выпьешь, закусишь и чуваки заплатят тебе ни за что”, — такими обещаниями заманивались в сети жертвы. Одни девушки завлекали других. В личных разговорах и соцсетях. Бизнес был построен по принципу сетевого. Только вместо Tupperware предлагалось нечто иное. Кому-то за тусовку платили 500 евро, кому-то за секс — 2000.

Поскольку все преподносилось как тусовка и релакс, девушки должны были себя чувствовать просто работниками развлекательной сферы, а не борделя старого образца, где нужно было пахать по 24 или 48 часов кряду.

Стоит отметить, что покупка секса в Эстонии не карается законом. Законом карается, например, покупка интимных услуг у несовершеннолетних. При этом неважно, как за это заплатили — наличными, переводом или туристической поездкой или билетом на концерт. Главное доказать, что предоставление блага произошло в ответ на конкретный половой акт. Еще более путанной ситуацию делает то, что связанный с Кыргемяэ бизнес действовал в нескольких странах от Эстонии до США. Полиции и прокуратуре есть, что расследовать.

Сама Кыргемяэ все обвинения отрицает.