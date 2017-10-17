Бордели, групповой секс и садизм. ТОП 8 скандалов вокруг знаменитых эстонцев

Скандал, разразившийся несколько дней назад вокруг Таави Рыйваса, — далеко не единственная пикантная история вокруг эстонских знаменитостей. Местные общественные деятели и ранее попадались, например, с проститутками, а кто-то и вообще содержал бордель.

1. Юри Мыйз смотрел стриптиз

В 2001 году разразился скандал, стоивший Юри Мыйзу должности городского головы. Кто-то очень внимательный заметил Мыйза в стриптиз-клубе ”Лили”, а статьи со ссылкой на анонимный источник донесли это до общественности. Утверждалось, что мэр входил в номер гостиницы с проституткой Светой, однако, женщина, давшая комментарий СМИ, это опровергла.

2. Бордель Кристьяна Рахну

В феврале 2008 года Рахну устроил бордель, который рекламировали и на просторах интернета. Десятиборец арендовал вместе с другом в Таллинне квартиры и трудоустраивал проституток. В итоге оба получили условные наказания.

3. Страсть к маленьким мальчикам Йоэля Стейнфельда

Как Арнольд Оксмаа, так и Михкель Рауд рассказывали в своих автобиографических книгах о сексуальных утехах музыканта. Оксмаа поведал также журналу ”Крооника”, что, будучи несовершеннолетним, ходил к Стейнфельду заниматься сексом, на что музыкант подал на журнал в суд и до сих пор отрицает все обвинения.

4. Тоомас Х. Лийв (новая фамилия Меола) и сексуальный садизм

Ведущий журналист Тоомас Х. Лийв вошел в историю как первый эстонец, наказанный за сексуальный садизм. Это было в 2006 году. Мужчина обвинен в педофилии. Помимо половых связей с мальчиками 9-12 лет, он избил одну из своих жертв, снимая это на камеру с целью самоудовлетворения.

5. Серьезные планы порнокороля Айвара Палуоя и Секси-Кристи

В 2000 году дуэт прославился в СМИ своими планами организовать несколько перформансов: ”Balti Kepp” (”Балтийский трах”, созвучно с ”Balti kett” — ”Балтийская цепочка” — прим. ред.), секс-лагерь, хутор секс-туризма, рисунки влагалищем. Большеротая Секси-Кристи пообещала разбить вдребезги мировой рекорд и переспать за час с 300 мужинами.

6. Кадриоргия

Осенью 2005 года внуки президента Арнольда Рюйтеля в его официальной резиденции закатывали праздники. В административном здании дворца в Кадриорге молодежь употребляла алкоголь, курила кальян, а также занималась другими непристойными вещами.

7. Канкан для Сависаара

В 2009 году с огромным урожаем голосов на выборах победил Сависаар. Тогда Рихо Рыымус подарил ему по такому случаю танцовщиц, одна из которых в завершение танца ”упала” на колени к политику.

8. Мююрсепп: за деньги — тело экс-женщины

В 2015 году ”Крооника” написал, что бывшая спутница жизни легендарного баскетболиста Мартина Мююрсеппа Ангеэлика Цветкова в одном из баров, расположенных на первом этаже таллиннского отеля, предлагает секс за деньги. В статье описывалась встреча двух мужчин с Ангеэликой и ее подругой. Женщины проводят вечера, охотясь на чужих мужчин и веселясь за их счет. Поначалу прямолинейные дамы требовали выпивку, позже не постеснялись клянчить и дорогой парфюм, и iPhone 6. Взамен на это женщины предлагают чуть больше, чем невинное времяпрепровождение: ”Займемся сексом, договоримся: 500 евро мне, 500 — подруге”.