24.05.2018, 15:45

Борьба за жизнь продолжается. Больничная касса отказала 17-летней девушке — фонд вновь просит помощи у народа

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rus.delfi.ee
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PERH-i uus Mustamäe linnaku korpus
Foto: Tiit Blaat

Две недели назад Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови. Детский фонд при клинике просит помощи у людей, чтобы покрыть расходы на лекарство до конца года.

Больничная касса сообщила, что годовые расходы на лекарство для пациента по нынешней цене производителя составили бы более 400 000 евро, в то же время исследования, доказывающие пользу препарата, очень противоречивы, поэтому многие страны отказались от компенсации этого лекарства.

”На настоящий момент в качестве единственного положительного момента может сказать, что по заверению лечащего врача есть возможность рассмотрения альтернативных методов лечения, которые уже финансируются кассой”, — сказал председатель правления касса Рейн Лаане.

Специалисты же клиники ТУ заверяют, что утверждение об альтернативных возможностях не соответствуют действительности, поскольку альтернативы могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти. А благодаря новому лекарству с начала апреля удалось взять заболевание под контроль.

Фонд уже просил помощи людей, чтобы обеспечить девушку препаратом на то время, пока касса принимает решение. Поскольку теперь стало ясно, что приобретение лекарства финансироваться не будет, фонд вновь обращается к неравнодушным людям за помощью.

До конца года девушке необходимо еще 14 доз данного препарата. Общая стоимость вместе с налогом с оборота составляет 210 588 евро.

Девушку можно поддержать переводом на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением ”17-aastane tüdruk”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813

Больше информации на сайте фонда.

Осенью 2011 году юной жительнице Эстонии диагностировали идиопатическую апластическую анемию. Это очень тяжелое заболевание, при котором нарушается процесс кроветворения. Все клетки крови уменьшаются в количестве, что приводит к целому ряду осложнений. Это заболевание встречается очень редко и чаще у детей и молодых людей вне зависимости от пола. В основе заболевания лежит нарушение иммунитета и работы клеток костного мозга.

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Анализ крови показал, что у ребенка низкий уровень тромбоцитов, гемоглобина и лейкоцитов. Иммуносупрессивное лечение стабилизировало заболевание.

Через три года у нее также обнаружили пароксизмальную ночную гемоглобинурию, из-за которой эритроциты расщепляются и возникает гемолиз. Чтобы предотвратить гемолиз и в последствии также тромбоз, девушке нужен препарат Eculizumab. Один месяц лечения с этим лекарством стоит 27 600 евро, к которым добавляет и налог с оборота.

По словам врача-резидента отделения педиатрии Клиники Тартуского университета Лийсы Сааре, лекарство Eculizumab — лучший способ для сохранения жизни девочки. Месяц назад у девочки произошел тромбоз вен головного мозга и она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Сааре говорит, что восстановление девушки от венозного инфаркта мозга идет хорошо. Но если она не получит лекарство, вновь начнется расщепление эритроцитов и из-за этого, очевидно, повторится и тромбоз.

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Две недели назад Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови. Детский фонд при клинике просит помощи у людей, чтобы покрыть расходы на лекарство до конца года.
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