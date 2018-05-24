Борьба за жизнь продолжается. Больничная касса отказала 17-летней девушке — фонд вновь просит помощи у народа

Две недели назад Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови. Детский фонд при клинике просит помощи у людей, чтобы покрыть расходы на лекарство до конца года.

Больничная касса сообщила, что годовые расходы на лекарство для пациента по нынешней цене производителя составили бы более 400 000 евро, в то же время исследования, доказывающие пользу препарата, очень противоречивы, поэтому многие страны отказались от компенсации этого лекарства.

”На настоящий момент в качестве единственного положительного момента может сказать, что по заверению лечащего врача есть возможность рассмотрения альтернативных методов лечения, которые уже финансируются кассой”, — сказал председатель правления касса Рейн Лаане.

Специалисты же клиники ТУ заверяют, что утверждение об альтернативных возможностях не соответствуют действительности, поскольку альтернативы могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти. А благодаря новому лекарству с начала апреля удалось взять заболевание под контроль.

Фонд уже просил помощи людей, чтобы обеспечить девушку препаратом на то время, пока касса принимает решение. Поскольку теперь стало ясно, что приобретение лекарства финансироваться не будет, фонд вновь обращается к неравнодушным людям за помощью.