Борьба со злополучным перекрестком: пересечение Теллискиви по улице Роху запрещено

С сегодняшнего дня меняется организация движения по улицам Роху и Теллискиви и запрещается пересечение по улице Роху улицы Теллискиви, сообщает Раэпресс.

В Таллиннском транспортном департаменте пояснили, что хотя перекресток соответствует стандартам, дорожные знаки хорошо видны, видимость для водителей хорошая, действует ограничение скорости, на этом перекрестке проявляется пока необъяснимый психологический фактор, порождающий довольно многочисленные ДТП.

Департамент уже некоторое время ведет наблюдение за этим перекрестком, и видеосъемка последних аварий показывает, что водители почему-то перед знаком "стоп" вместо остановки прибавляют скорость. Пока невозможно объяснить, почему при виде одного и того же знака водитель на одном перекрестке выполняет его требование, а на другом игнорирует.

На перекрестке установлен препятствующий проезду в запрещенном направлении бетонный элемент. На улицу Роху можно попасть по улицам Теллискиви, Ристику и Хярьяпеа.

Напоминаем, что в пятницу утром в Таллинне на перекрестке улиц Роху и Теллискиви столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал.