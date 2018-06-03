Борьба с преступниками-иностранцами. Родившегося и прожившего всю жизнь в Эстонии гражданина РФ хотят депортировать

В августе 2011 года 33-летний Иван Пакхалчук сел пьяным за руль и попался полиции. Ранее он судим не был и получил два месяца условно с испытательным сроком в три года, пишет Eesti Päevaleht.

Два с половиной года он держался, но в феврале 2014 года вновь предстал перед судом по обвинению в тяжелом нарушении общественного порядка. Ему было назначено наказание в виде 500 часов общественно-полезных работ. Также он должен был не покидать свое место жительства и выполнять требования по уголовному надзору.

Graafik: Toom Tragel

Пакхалчук эти условия нарушил. Как он объяснил, один раз он находился в отпуске, а потом не мог прийти из-за работы. Но это его не спасло и суд обратил условное наказание в реальное.

Кроме того, за это время он совершил и другие преступления.

В феврале 2016 году министр юстиции Урмас Рейнсалу сообщил, что намеревается взять под более пристальный контроль преступников, имеющих гражданство других стран. По его мнению, государство должно четко давать понять, что таких людей в Эстонии не ждут.