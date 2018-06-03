03.06.2018, 21:00

Борьба с преступниками-иностранцами. Родившегося и прожившего всю жизнь в Эстонии гражданина РФ хотят депортировать

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST 4
Борьба с преступниками-иностранцами. Родившегося и прожившего всю жизнь в Эстонии гражданина РФ хотят депортировать
2017. aasta lõpus oli Eesti vanglates 188 Venemaa passiga inimest. Kui nad vabanevad, võib neist ohtlikumaid samuti oodata riigist väljasaatmine.Ilmar Saabas

В августе 2011 года 33-летний Иван Пакхалчук сел пьяным за руль и попался полиции. Ранее он судим не был и получил два месяца условно с испытательным сроком в три года, пишет Eesti Päevaleht.

Два с половиной года он держался, но в феврале 2014 года вновь предстал перед судом по обвинению в тяжелом нарушении общественного порядка. Ему было назначено наказание в виде 500 часов общественно-полезных работ. Также он должен был не покидать свое место жительства и выполнять требования по уголовному надзору.

Graafik: Toom Tragel

Пакхалчук эти условия нарушил. Как он объяснил, один раз он находился в отпуске, а потом не мог прийти из-за работы. Но это его не спасло и суд обратил условное наказание в реальное.

Кроме того, за это время он совершил и другие преступления.

В феврале 2016 году министр юстиции Урмас Рейнсалу сообщил, что намеревается взять под более пристальный контроль преступников, имеющих гражданство других стран. По его мнению, государство должно четко давать понять, что таких людей в Эстонии не ждут.

19 апреля этого года теперь уже 40-летний Пакхалчук освободился и сразу же узнал, что за несколько дней до этого Департамент полиции и погранохраны решил аннулировать его долгосрочный вид на жительство и запретить ему въезд в Эстонию на пять лет.

Graafik: Toom Tragel

Пакхалчук родился и всю жизнь прожил в Эстонии, имеет специальность сварщика , гражданство РФ и сына-подростка, с матерью которого разведен. Кроме гражданства, с Россией его ничего не связывает. От немедленной высылки мужчину спасло лишь то, что его паспорт был просрочен.

В конце апреля с помощью адвоката Андрея Матвеева Пакхалчук обратился в суд. На время судебных разбирательств вид на жительство был восстановлен.

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Матвеев говорит, что занимается еще несколькими подобными случаями. ”Получается ужасная ситуация, когда человека, у которого кроме гражданства нет никаких связей с Россией и у которого все родственники живут тут, высылают из Эстонии. Это несправедливо. Крайне несправедливо”, — говорит он, призывая всех бороться за свои права.

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