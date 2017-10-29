Борьба одной женщины: поджигатель таллиннского торгового центра Mustika так и не был установлен

В марте 2009 года подожгли таллиннский торговый центр Mustika. Ущерб от пожара составил миллионы евро. Поджигателя так и не нашли. Между управляющим торговым центром Валентиной Лийнсоо и собственниками Mustika, семьей Лейнеманн, вспыхнула ссора, продолжающаяся до сих пор, рассказывает Eesti Ekspress.

Это был первый пожар в крупном эстонском торговом центре. Сначала говорили о случайном возгорании, но по записям камер наблюдения стало понятно, что в 5.25 в прилегающее к торговому центру помещению, где ханили контейнеры для мусора, зашел мужчина в темной одежде.



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Он вышел оттуда в 5.29, а через 8 минут именно там стало заметно возгорание. Эксперт потом подтвердил, что причиной пожара не могло быть небрежное курение, или еще какая-то случайность — были подожжены сразу три контейнера с помощью дополнительных горючих материалов.

Когда на место прибыли следователи, у управляющей не было времени для общения с ними, а дневники обслуживания пожарной сигнализации куда-то пропали.

Raigo Pajula

”Когда мне удалось дозвониться до управляющего, Валентины Лийнсоо, она сообщила, что никуда не пойдет, так как у нее мокрые носки, — писал следователь в отчете. — После этого позвонил руководителю по хозяйственной части Андресу Лийнсоо, но тот сообщил, что у него выходной день и пожар в торговом центре его не интересует”.

Валентина Лийнсоо говорит, что после пожара неразберихи было выше крыши, все от нее чего-то хотели — арендаторы, спасатели, журналисты. Она допускает, что могло так случиться, что уделить внимание полицейскому и пожарному эксперту просто не получилось.

Лийнсоо считает, что следователь полиции должен был обратиться не к ней, ”простому работнику центра”, а к Айвару или Андрусу Лейнеманнам, которые состоят в правлении OÜ Combinent, в чьей собственности находился Mustika.

Валентина Лийнсоо попала на работу в Mustika еше в 2003 году, когда он назывался рынком Kadaka. Раньнее она работала в Baltman руководителем продаж, в Klementi руководителем по снабжению. Старые ”рыночники” шутили, что она выглядит скорее как главный редактор Vogue, а не как директор рынка.

Благодаря Лийнсоо в центре заиграла классическая музыка, отпугивающая хулиганов. Она украсила здание цветами. Стала требовать, чтобы к арендаторам относились заботливо: делали скидки тем, у кого дела идут неважно. Эффективно искала новых арендаторов: ездила в Финляндию, Литву.

Александр Дрелл, один из собственников здания, поддерживал идею, чтобы при вероятной продаже центра Mustika 1 процент от стоимости получила бы Лийнсоо, что мотивировало бы ее развивать центр. В 2006 году с ней заключили соответствующий. В том же году Дрелл умер, а его долю наследовали дети — Денно Дрелл и Нелли Дрелл.

Продажу, вероятно, тормозило то, что коммуникации были в плохом состоянии. Также, по словам одного проектировщика, часть центра — это просто ”неправильно складированный строительные материалы”.

Сразу после заключения договора с собственников центра с Лийнсоо об 1 проценте фирма Citycon (ей принадлежат сейчас центры Rocca al Mare и Kristiine) через Лийнсоо сделала официальное предложение о покупке Mustika, предложив 542 миллионов крон (34,6 млн евро), но сделка не состоялась.

Mustika дает работу сыновьям Лийнсоо

Ко времени экономического бума Лийнсоо заслужила доверие собственников, и ее семья стала укореняться в торговом центре.

Когда надо было делать ремонтные работы или построить очередной бокс, этим зачастую занималась Joy Grupp, фирма сына Валентины — Яака Лийнсоо. Спутница жизни Аяка содержала магазин в Mustika. В 2007 году второй сын Валентины, Андрес, стал руководителем центра по хозяйственной части.

Пожар разрушил эту идиллию.

Большая часть Mustika была уничтожена. От магазинов Masku и OnOff остались только угли, многие магазины пострадали, сокращались работники.

При расследовании пожара случился один инцидент.

Следователь полиции Катрин Таммекун попросила Валентину Лийнсоо, чтобы перед демонтажом разрушенной части здания об этом заранее сообщили для того, чтобы пожарный инспектор мог произвести проверку. Лийнсоо позвонила следователю 12 марта в 9 утра, сказав, что работы начнутся в 14.00. Следователь и эксперт прибыли на место в 13.00, но работы шли к тому моменту уже несколько часов. Совершавшие демонтаж строители сообщили, что согласовали время его начала с центром. Валетина отрицала, что принимала это решение, так как не имеет соответствующих полномочий. По ее слован, демонтажом занимался Айвар Лейннеманн.

Лийнсоо говорит, что после пожара на ее плечи легла очень большая ответственность. Андрус Лейнеманн через пару дней после ЧП уехал на лыжный курорт в Австрию.

Страховая компания не спешит платить

Центр надо было быстро восстановить, для чего, конечно, были нужны деньги, но с Ergo Kindlustusega возникли разногласия по сумме страхового возмещения

Собственник центра, фирма Combinent, оценила стоимость восстановления в 95 миллионов крон, а страховая компания готова была выплатить только 60 млн. Авансом Ergo заплатила 18 миллионов, а с остальным тянула.

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Ergo подозревала, что в центре не были соблюдены все требования по обеспечению пожарной безопасности, и ожидала результатов расследования полиции и Спасательного департамента.

Также спорили о том, как должна быть выбрана строительная фирма, которой предстояло восстановить торговый центр. Ergo требовала организовать конкурс — получить предложения трех строительных фирм. А Лийнсоо желала исходить из оценки сделанной ”фирмой ее родственника”.

Ergo Kindlustus обратилась в Полицию безопасности с заявлением о том, что Валентина Лийнсоо пыталась повлиять на сотрудников страховой компании, а также предполагая, что есть риск того, что воздействие будет оказываться на экспертов и полицию. Было проведено расследование. Лийнсоо узнала о том, что в мае 2009 была организована прослушка телефонов спустя два года. Она пошла ознакомляться с делом, и в полиции ей сказали, что она была основным подозреваемым: ”Теперь можете быть спокойны, все уже закончилось”.

Лийнсоо считает, что ее пытались сделать виновной. В сентябре 2011 года полиция решила закрыть дело. Личность поджигателя установить не удалось.

Компания Ergo в 2009 году не дала больше денег Mustika в 2009 году. После долгих переговоров Ergo с Combinent в 2012 году был заключен компромисс, детали которого не раскрываются, но весь ущерб не был компенсирован.

Все сгоревшее в полном объеме не было восстановлено. Строительные работы проводила фирма сына Лийнсоо — Joy Grupp.

Центр Mustika продали за 21.5 млн евро

В 2012 году центр Mustika был продан компании Eften Capitalile за 21,5 евро.

Eftenit ожидали неожиданности, так как объем договор с клиентами на особых условиях был большим, чем предполагали.

Обращение в суд

Валентина Лийнсоо два года назад подала иск в суд на Лейнеманнов и Дреллей, потому что, когда собственники продали центр Mustika, то не дали ей ни цента.

Лийнсоо не была посредником при продаже, но договор предусматривал право на 1 процент даже если сделка произойдет без ее помощи. Она рассчитывала получить от собственников 215 тысяч евро. Вдобавок она требовала от них столько же пени.

”Это должно было быть платой за то, что я сделала центр таким, что его можно продать”, — говорит женщина.

Суд не вынес решение в пользу Валентины Лйинсоо. Принципиальным был тот момент, что договор с ней расторгли раньше, чем за два года до сделки (1 процент она должна была получить даже в том случае, если центр продадут в течение двух лет после прекращения договора). Доказать обратное ей не удалось.

Валентина Лийнсоо сказала на это: ”Центр Mustika должен был стать основанием моей пенсии!”