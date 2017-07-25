Большой трансграничный бизнес на запрещенке: нарвитяне-челноки, сырные туры из Петербурга и перепродажа из-под полы

Несмотря на продовольственные санкции России в отношении Евросоюза, купить в Санкт-Петербурге эстонские продукты, прежде всего, сыр, не составляет особой проблемы. Было бы желание и готовность заплатить в полтора-два раза больше, чем продукты стоят в эстонских магазинах.

Покупатель с полностью загруженной в основном эстонским сыром тележкой — для нарвских магазинов — уже давно привычный клиент. Среди нарвитян бытует мнение, что это обязательно гость из Петербурга, покупающий любимый продукт для своей семьи, друзей, и, например, коллег по работе. Между тем, в большинстве случаев этот сыр перепродается впоследствии в магазинах Санкт-Петербурга, а переносят его через границу по 5 разрешенных за раз килограммов десятки нарвитян, зарабатывающие на этом довольно скромные деньги, ничем, правда, особенно не рискуя.

Продается и в интернет-магазинах, и в обычных



”1 килограмм эстонского сыра получит счастливчик, вступивший в нашу группу и сделавший репост этой записи!” — говорится в одном из сообщений специализирующейся на продаже эстонских и финских продуктов группы в популярной в России социальной сети vk.com.

Санкционные продукты создатели этой группы продают в Санкт-Петербурге, оперативно уведомляя о том, что есть в данный момент наличии, а также принимая заказы на конкретные продовольственные товары от посетителей. Полкило любого эстонского сыра, например, Atleet, Valio Hollandi leibjuust, Eesti juust, Hiirte juust, у них стоит 350 рублей (5 евро 15 центов).

Также различные виды продовольственной ”запрещенки” из Эстонии продают тематические петербургские интернет-магазины. Например, в одном из таких магазинов за полукилограммовые упаковки эстонского сыра просят 320-380 рублей, а в другом уже 445 рублей (6 евро 50 центов), то есть в два раза дороже, чем в Эстонии.

Купить эстонский сыр можно и в некоторых обычных оффлайн-магазинах Санкт-Петербурга. В одном из них, находящемся в Кировском районе Северной столицы России, те же эстонские сыры на прилавке не лежат, но если поинтересоваться у продавца, что сегодня есть из эстонских продуктов, он с готовностью расскажет и принесет желаемое. Какой-нибудь произведенный в Эстонии сыр там будет обязательно.

В Петербурге можно без особого труда также купить произведенные предприятиями ЭР твердые колбасы, сосиски, масло, сметану (по 200 рублей за 500-граммовую упаковку) и другие продовольственные товары, но именно сыр является самым популярным эстонским продуктом на местном рынке.

Эстонский сыр на одном из питерских рынков. Но он, скорее всего, был произведен в России дочереней компанией нашей фирмы Epiim. Delfi lugeja mobiilifoto

”Платят нам по 2,5-3 евро за раз”

И в общей массе эстонских продуктов, перемещаемых организованными группами нарвитян на российскую сторону границы для последующей перепродажи, сыры составляют основной объем.

”Платят нам по 2,5-3 евро за каждый перенос в Ивангород 5 килограммов продуктов, — рассказывает Николай (имя по его просьбе изменено — прим. авт.). — В Нарве, насколько я знаю, действуют три точки, куда участвующие в этом бизнесе рядовые ”челноки” приходят за товаром, переносят его на ту сторону границы и передают в оговоренном месте, получая деньги. Все делается на доверии, и организаторы этого дела никогда не обманывают. Когда продуктов скапливается в Ивангороде достаточное количество, чтобы заполнить грузовой микроавтобус, он едет в Петербург”.

Правда, ли то, что, занимаясь переносом продуктов можно заработать приличные по нарвским меркам деньги, до 700 евро в месяц? ”Это полная ерунда, — заверяет наш собеседник. — В сутки сходить больше трех раз не удастся: российская сторона просто не пропустит. На продуктах можно заработать около 200 евро в месяц, если ходить постоянно. Это заработком трудно назвать, так — на сигареты”.

Одна из таких точек находится, можно сказать, во дворе Нарвской горуправы и городского собрания, окруженном также и жилыми домами. Жители этих домов давно недовольны тем, что рядом с ними постоянно кипит, по меньшей мере, ненужная им деятельность.

По словам председателя КТ ”Пушкини, 12” Виктора Крабу, оградит жильцов от ”челноков” введение платной парковки на соседней Петровской площади и установка на въездах в вышеназванный двор шлагбаумов, которые появятся, прежде всего, для того, чтобы там не парковались те, кто привык это делать бесплатно. Переносчики товаров, конечно, найдут себе другое место сбора.

”Раньше платили больше”

”Челнок” Николай рассказывает, что он обязательно смотрит, что именно понесет в Ивангород, и в большинстве случаев это преимущественно сыр. ”Бывает, тушенка, даже сгущенное молоко, но сыра всегда больше”, — говорит нарвитянин.

Он отмечает, что среди переносчиков в Ивангород продуктов за плату преобладают жители Нарвы 45-50 лет, много женщин. ”Это обычные люди, которым нужен приработок, — объясняет Николай. — Те, кто помоложе, в основном носят непродовольственные товары ”для личного пользования”. Там уже сумки по 10 кг, и платят за их перенос по 5 евро”.

Нарвитяне, зарабатывающие переноской продуктов на российскую сторону, говорят, что никаких особенных забот эта деятельность им не доставляет. Очереди на границе бывают не так часто, а на обратном пути можно купить что-то для себя, например, пару пачек сиг Foto: Roman Vikulov

Нарвский пенсионер Эдуард участвовал в "трансграничном бизнесе", перенося вещи через границу в разрешенных для ввоза частным лицом количествах, еще до того, как Россия ввела в 2014 году контрсанкции в отношении ЕС, до того, как ”челноки” стали массово доставлять продукты в РФ.

”Тогда еще платили больше за перенос вещей, 7-8 евро, и даже до 10, если я не ошибаюсь. Тогда мы носили по 30 килограммов. Я перестал этим заниматься, когда расценки упали, да и тяжело уже было”, — рассказывает Эдуард.

Он также утверждает, что не сталкивался с какими-то проблемами, перенося вещи, и руководители этого бизнеса всегда были честны.

”Это же самая обычная для всех границ история. Там где можно заработать на близости границы, люди зарабатывают. Нарва была бы в гораздо более сложной ситуации, если бы у нас не было границы”, — обращает внимание Эдуард.

”Носить не запрещено, но…”

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ говорит, что, с точки зрения эстонского законодательства, вывоз таких товаров, как, например, одежда и продовольствие, не запрещен.

”Но перед тем, как соглашаться заниматься такой работой, человеку нужно хорошо подумать, — указывает Аасмяэ. — Полученный от такой деятельности доход не является законным, если работодатель не платит за человека налоги. Особенно хорошо стоит подумать о том, насколько безопасен такой перевоз товаров, так как перевозчик не знает, что находится в этих упаковках на самом деле. В один момент может произойти неприятный сюрприз, когда туда положат что-то незаконное. В таком случае отвечает в первую очередь тот, у кого найден такой запрещенный к провозу товар”.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления РФ отмечают, что ситуация на российско-финляндском участке государственный границы в регионе деятельности Выборгской таможни всегда была более напряженной и сложной, чем на нарвском участке российско-эстонской границы. И в последнее время именно Выборгская таможня повысила число наказаний физических лиц, перемещающих незадекларированные коммерческие партии под видом товаров для личного пользования.

Пресс-секретарь Кингисеппской таможни Ольга Дятко сообщила Delfi, что в первом квартале 2017 года должностными лицами таможенного поста ”Ивангород” было возбуждено 80 дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц, перемещавших коммерческие партии товаров и товаров, запрещенных к ввозу, под видом товаров для личного пользования. ”В 115 случаях физическим лицам было отказано в выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение”, — сообщила Ольга Дятко.

В провозе частными лицами разрешенных товаров в разрешенных количествах на российской таможне проблемы не видят.

Максимальное количество раз, которое может сходить житель Нарвы в Россию за сутки, а именно 3 раза, установлено негласно российской таможней. Впрочем, в третий раз, говорят, могут и не пустить. Foto: Roman Vikulov

”Это хорошее дело”

”Челнок” Николай уверен, что помогая петербуржцам получить эстонские продукты, он делает хорошее дело. ”Все же знают, как ценятся там наши продовольственные товары”. Это подтверждает, прежде всего, то, что сами петербургские туристы покупают в нарвских магазинах сыр и другие продукты в столь внушительных количествах, что в Нарве их в жанре черного юмора прозвали ”блокадниками”, в том смысле, что генетическая память, или просто место жительства им, якобы, диктуют запасаться едой. Правда, в Нарве они запасаются не только местными продуктами, но и деликатесами из Италии, Испании, Франции, которые в России, по меньшей мере, менее доступны, хотя и их там найти можно.

”Я приезжаю с женой в Нарва-Йыэсуу для прохождения медицинских процедур раз в пару недель, и всякий раз отправляюсь назад с тем максимальным количеством продуктов, с которым впустят в Россию, с практически забитым багажником. Заказов от родни, знакомых хватает. Я, конечно, на этом не зарабатываю”, — сказал житель Петербурга Андрей, отмечающий, что качество эстонских молочных продуктов безусловно выше качества российских.

Обогнали Таллинн по обороту Tax Free



Некоторая часть россиян едет целенаправленно в Нарву за покупками и не только на личном транспорте. Пара петербургских турфирм организует такие рейсы на микроавтобусах в нерегулярном режиме — ”когда народ наберется”. Между тем, большая часть российских туристов становятся покупателями в нарвских магазинах, проезжая Нарву по пути домой, из Таллинна, прежде всего.



При этом они оформляют возврат подоходного налога по системе Tax Free, причем так активно, что по итогам первого полугодия 2017 года Нарва опять обогнала Таллинн не только по количеству сделок Tax Free, но и по обороту, который достиг почти 5,5 миллионов евро (в Таллинне — 4 984 480 евро).

По словам директора по маркетингу нарвского торгового центра Fama Надежды Шашевой, на Таллинн за период с января по июнь пришлось 24 451 таких сделок, на Нарву — 55 931. Россияне оформляют возврат по Tax Free в том числе на продукты. На продукты, перемещаемые челноками, Tax Free не оформляют, так как несут их нарвитяне, а не граждане России. В противном случае, у Таллинна, конечно, не было бы никакого шанса снова вырваться вперед.