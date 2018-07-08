08.07.2018, 22:00

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Чем сейчас занимаются бывшие волостные и городские руководители

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rus.delfi.ee
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Чем сейчас занимаются бывшие волостные и городские руководители
Pärast haldusreformi tuleks väiksemad kartulid pildilt välja jätta.Foto: Arno Mikkor

Если раньше в Эстонии насчитывалось 213 самоуправлений, то сейчас их всего 79, пишет Maaleht. Что стало с бывшими главами волостей?

Смотрите таблицу!

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