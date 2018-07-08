БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Чем сейчас занимаются бывшие волостные и городские руководители

Pärast haldusreformi tuleks väiksemad kartulid pildilt välja jätta. Foto: Arno Mikkor

Если раньше в Эстонии насчитывалось 213 самоуправлений, то сейчас их всего 79, пишет Maaleht. Что стало с бывшими главами волостей?