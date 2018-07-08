БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Чем сейчас занимаются бывшие волостные и городские руководители

Если раньше в Эстонии насчитывалось 213 самоуправлений, то сейчас их всего 79, пишет Maaleht. Что стало с бывшими главами волостей?
Смотрите таблицу!
Если раньше в Эстонии насчитывалось 213 самоуправлений, то сейчас их всего 79, пишет Maaleht. Что стало с бывшими главами волостей?
Смотрите таблицу!
Tegevjuht / turundus- ja kommunikatsioonijuht
GARDEST OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 17.07.2018
Müügijuht-turundusjuht, projektijuht, disainer, kl…
NORRISON OÜ
Tähtaeg: 20.07.2018
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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