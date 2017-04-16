Большой народный поход открывает трехлетний период празднования 100-летия ЭР

Сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начнется трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики, или ЭР100. Всеобщим большим походом по маршруту бывших границ мы отметим прошествие столетия после объединения территорий расселения эстонцев и возникновения контура нашей страны.

"Сто лет назад земли Северной и Южной Эстонии разделяла граница губерний, которую мы все вместе сегодня символично сотрем с карты. Этим мы отметим возникновение нашей эстонской земли, что являлось важной вехой на пути Эстонии к независимости", - рассказал руководитель программы празднования столетия Эстонии Маргус Кастерпалу.

Походники-спортсмены и опытные туристы отправляются сегодня на границу губерний, которая простирается на 400 км от Чудского озера до Тыстамаа. Благодаря GPS-навигатору, который будет с собой у гидов, можно будет отслеживать передвижение походников по виртуальной карте, на которой будет стираться символическая граница, разделявшая северную и южную Эстонию. За виртуальной картой можно будет следить на каналах ETV и ETV+, а также на домашней странице проекта ЭР100 и в приложении ЭР100.

Около 3000 человек направятся по 19 маршрутам до пунктов назначения в Тыстамаа, Лелле, Кургья, Садала и Авинурме. Походы закончатся в местных домах культуры трапезой и культурной программой. Мост к летнему большому празднику песни и танца проложит танцевально-песенное торжество „Mina jään“ ("Я остаюсь") в Кургья. После этого события там зажгут огонь молодежного праздника песни и танца. Организаторы праздника призывают всех зажечь костры, свечи и факелы и символично присоединиться к началу празднования юбилея Эстонской Республики.

Все, кто не участвует в походе, приглашаются скачать созданное компанией Telia приложение для смартфонов. Нажав в приложении кнопку в виде сердечка, каждый символически сообщит о своей любви к родине. Каждое нажатие отобразится на виртуальной карте страны в приложении и на каналах ETV и ETV+. Те, кто не пользуется смартфоном, смогут сообщить о себе, позвонив по бесплатному номеру 800 8100 или нажав на кнопку-сердечко на странице http://ev100.telia.ee/.

Мероприятие открытия было подготовлено в сотрудничестве Государственной канцелярии, НКО Клуб по организации спортивных мероприятий, Целевого учреждения песни и танца, Союза телерадиовещания, Telia и местных артистов и домов культуры. Добрыми партнерами проекта стали компании Leibur, Kalev и Põltsamaa Felix. Канал ETV+ проведет специальное вещание по случаю праздника, начало в 18:40. Вещание ETV весь день посвящено программе ЭР100.