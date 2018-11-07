БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ| Один день эстонского пограничника: 10 км пешком, упражнения в стрельбе и подозрительный микроавтобус

Для охраны границы есть множество различных возможностей: пешком, на автомобиле, квадроцикле (ATV или UTV), лодке, санях, с вертолета, дрона, на велосипеде и идя по следу со служебной собакой. Вдобавок к видимым патрулям, отдельно действуют еще и те пограничники, которые замаскированы, держатся в засаде и наблюдают и ночью, и днем, чтобы собрать необходимую для работы информацию. День, когда я пробую себя в качестве пограничника, включает патрулирование пешком, на автомобиле, UTV и с дрона с высоты птичьего полета.

Заходить за предупреждающий знак нельзя никому другому, кроме пограничников. Если кто-то все-таки проигнорирует этот знак и выйдет на пограничную полосу, он может получить денежный штраф на 800 евро или даже арест. Безусловно, не стоит идти к пограничному столбу делать селфи.

Пересекающиеся с дощатой дорогой следы привлекают внимание Тома, но он вскоре оценивает их как принадлежащие животным. Однажды под дощатой дорогой нашли игрушечного медведя, который принадлежал маленькому ребенку, который вместе с семьей пришел через границу из России в Эстонию. Среди находок есть также трусы и бюстгальтеры.

Разумеется, не каждое утро такое радужное, и в патруль нужно ходить в любую погоду.

Новым тактикам и практикам пограничники учатся как Эстонии, так и в зарубежных миссиях.

О подозрительных явлениях они сразу сообщают блюстителям порядка, и выясняется, что происходит и происходит ли. Помимо глаз пограничников и местных жителей границу также охраняют камеры наблюдения, которые фиксируют движение и отправляют информацию о нем сразу в центр. По соображениям безопасности фотографии этих систем наблюдения остаются неопубликованными.

Время от времени также бывает, что пограничники ловят на незаконном пересечении границы какого-нибудь ягодника или грибника. Ходить в приграничные леса не запрещено, но обязательно нужно прежде выяснить, где проходит граница, и, наполняя корзину, постоянно следить, в каком направлении движутся.

Если в теплое время опасный болотистый ландшафт является препятствующим пересечениям границы фактором, то в зимнее время и при замерзании почвы преступники на границе часто расширяют свою траекторию и на более болотистые участки.

Длина пешего патрулирования — чуть меньше 10 км, которые проходят как через болото, так и через лес. Должен признать, что спина вспотела и ноги болели еще спустя пару дней, но это и не была приятная походная тропа RMK.

Следующие в распорядке дня упражнения в стрельбе. Хотя использование оружия в работе пограничника — скорее, исключение, нужно быть готовым к более тревожным ситуациям. Непредсказуемо могут себя вести как доставляющие нелегалов через границу преступники, так и контрабандисты. В арсенал пограничников входят два огнестрельных оружия — Galil и Walther. Если пистолет Walther на ремне у каждого находящегося в патруле пограничника, то Galil готов для случаев, когда нужна большая огневая мощь. Упражняться приходят все, у кого в этот момент нет других обязанностей, и два полицейских кадета.

Квадроцикл UTV (utility task vehicle) производит много шума, но эффективен при патрулировании: полноприводная машина проходит почти через все, что ей дают. Цель патруля в том, чтобы контролировать тройной пункт — место встречи границ Эстонии, Латвии и России — и патрулировать оттуда дальше промежуток от первого пограничного столба до 14-го.

Дрон используют при необходимости и внутри страны, например, при поисках пропавших людей.

По пути на кордон получаем информацию, что в районе Саатсе задержали белый микроавтобус Volkswagen Transporter с российским регистрационным знаком. В автомобиле сидят двое мужчин с российскими паспортами, которые, как утверждается, заблудились и ищут пограничный пункт Лухамаа — напрямик оттуда через Россию приблизительно 30 км. Наряду с рассказом мужчин подозрительно и то, что задние сиденья вытащены и сзади только две пустых пивных банки и рюкзак. Ничего незаконного все-таки не обнаруживают, берут данные мужчин и машины и разрешают ехать дальше.