БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | Морозная январская ночь тартуских патрульных полицейских: вооруженное ограбление, лихачи и ненайденный эксгибиционист

25 января вечером, за несколько минут до 8 часов начинаю ночную смену у Тартуского отделения полиции. Я — "рабочая тень" патрульных полицейских Вахура и Янетте. Вечер пятницы, и это означает, что произойти может многое. Забегая вперед — я не был разочарован, пишет фотограф Delfi Арго Ингвер.
В 20 часов патрули встречаются на общем инструктаже. К этому времени полицейские уже готовы идти в патруль — одеты в форму и все необходимое снаряжение на поясе.
Первым вызовом было сразу что-то необыкновенное — как утверждается, кто-то видел на Нарвском шоссе эксгибициониста. Возникает вопрос, кому бы хотелось заниматься этим на улице в -13 градусов, но в то же время девиантное поведение не ждет подходящей погоды, времени или места. Кружим по району, чтобы задержать возможного нарушителя правопорядка, но не встречаем ни одного подозрительного деятеля. Заглядываем на бензозаправку, чтобы заправиться первой порцией кофе на 12-часовую смену и дать смене правильный разгон.
Для патрульных полицейских на некоторых заправках стаканчик кофе по льготной цене. В ночное время заправки также становятся для полицейских местами, где добыть необходимую для работы информацию. В то время, пока готовится кофе, общаются с обслуживающим работником и при необходимости разговаривают с другими посетителями заправки.
Движемся в район Ропка, откуда сообщают, что один автомобиль Honda припаркован так плохо, что другие с трудом протискиваются мимо. Ищем между домами соответствующую описанию машину, когда уже поступает следующий, получивший самый высокий приоритет вызов: в Selver на улице Яама совершили вооруженное ограбление. Надо сказать, что хотя приложение с картами показывало, что на дорогу уйдет 12 минут, мы на месте примерно за 4 минуты. Движение уже редкое, и местами скорость патрульной машины вырастает до трехзначного числа. При реагировании на связанные с оружием случаи каждая секунда на счету. Особенно в ситуации, когда в опасности могут быть десятки совершающих покупки в магазине посторонних людей и работников магазина.
По прибытии на место ситуация уже под контролем. К счастью, находящиеся в магазине уложили двух несовершеннолетних парней и ждали полицию, которая овладела бы ситуацией. Один патруль был в том же районе и прибыл на место на несколько минут раньше нас. Весь инцидент, к счастью, разрешился очень хорошо, учитывая, что у грабителей было при себе пневматическое оружие, топор и большой нож. Один пришедший на помощь клиент в ходе потасовки также получил удар топором, но, на удивление, отделался всего двумя швами.
Удивляет, что творилось в головах этих парней, когда они вооруженные до зубов вошли в полный народу магазин. Движемся дальше в здание полиции, чтобы захватить освободившееся от предыдущего патруля электрошоковое оружие, которое в ближайшее время появятся среди снаряжения каждого патрульного полицейского. В определенных ситуация тазер — хорошее вспомогательное средство, которым можно обезвредить опасного человека на расстоянии, и это без серьезных последствий, как, например, при использовании огнестрельного оружия. Полученный от тазера электрический заряд длится несколько секунд, обезвреживая нападающего, в то же время заряд нисколько не опасен для здоровья или жизни человека.
Ночной обеденный перерыв. Вахур и Янетте сказали, что пытаются в новом году оставаться стройными и питаться более осознанно и здорово, но в ночную смену делать это сложнее, чем в дневную. Днем можно, например, ходить есть различные дневные предложения, ночью приходится довольствоваться тем, что под рукой — преимущественно бутербродами, врапами и бургерами.
Движемся обратно на свой патрульный маршрут. Въезжаем на мост Выйду, когда замечаем один автомобиль, опасно дрифтущий на повороте. Разворачиваемся там же и догоняем гонщика на улице Пикк. Проверка данных об автомобиле и его водителе указывает, что этот же водитель и раньше попадал в поле зрения полиции с нарушениями ПДД.
Сначала Вахур и Янетте пробуют по-хорошему, но водитель усиленно становится в оправдательную позицию относительно нарушения ПДД. С сокращенным производством, которое означало бы для него несколько минут нервов и 20 евро штрафа, он также не согласен.
С этим случаем уже наступает следующий день, и направляемся с патрулем дальше.
Остановились, чтобы убедиться, все ли в порядке. За рулем автомобиля была молодая девушка, которая в ДТП не пострадала, на ее счастье, машина тоже была в исправном состоянии. Остановился также молодой человек, неизвестно, пришел ли он на помощь девушке или оказался участником аварии. Помогли вытащить автомобиль из сугроба обратно на дорогу и поехали дальше. В зеркало заднего вида было видно, как девушка и молодой человек обнимались — может быть, прекрасная история встречи и начало зарождающейся любви?
Главное проблемное место Тарту — треугольник клубов Shooters и Level, Maasikas и Vabank. Там в выходные собирается много народу, и поэтому там и происходит больше всего.
Наш патрульный маршрут проходит через улицу Юликооли, где поздним вечером все больше толкотни, в лице как людей, так и такси. Такси загораживают улицу и затрудняют работу блюстителей правопорядка. Вскоре поступает вызов об обнаружении наркотиков, и отправляемся выяснять обстоятельства.
Выясняется, что в увеселительном заведении внимание охранника привлек пьяный мужчина, который отказывался уходить. Полицейские находят у него металлическую коробку с подозрительным содержимым.
В патруле опять оказывается на пути один попавший в боковое скольжение автомобиль, водителю которого советуют соблюдать соответствующую погодным условиям скорость. Незадолго до 3 часов ночи поступает вызов к торговому центру Sõbrakeskus, где внимание прохожего привлек спящий в сугробе мужчина. Разумеется, очень пьяный.
Направляемся в вытрезвитель, чтобы предоставить мужчине до утра безопасное и теплое спальное место.
Окна заледенели изнутри, что потенциально указывает на то, что кто-то есть в машине. Теперь вопрос, в каком он состоянии. На стук никто не отвечает, и в одном маленьком незамерзшем просвете виден кто-то, лежащий на заднем сидении. Вахур подумывает разбить окно, потому что в холоде жизнь попавшего в беду может быть в опасности, но при ощупывании передней двери автомобиля выясняется, что она не заперта.
После открытия двери из машины раздаются только ругательства, чтобы закрыли дверь. Живущий в автомобиле мужчина Эдмунд — согласно быстрому поиску в Google, живущий там на парковке уже который месяц — доволен своим положением и помощи не желает.
Очередное утро наступило. Ночь была спокойнее, чем ожидалось.
Для тех, у кого есть желание так же участвовать в работе полиции и обеспечивать безопасность, самый простой способ делать это — вступить в ряды помощников полицейских.