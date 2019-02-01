БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ | Морозная январская ночь тартуских патрульных полицейских: вооруженное ограбление, лихачи и ненайденный эксгибиционист

Движемся в район Ропка, откуда сообщают, что один автомобиль Honda припаркован так плохо, что другие с трудом протискиваются мимо. Ищем между домами соответствующую описанию машину, когда уже поступает следующий, получивший самый высокий приоритет вызов: в Selver на улице Яама совершили вооруженное ограбление. Надо сказать, что хотя приложение с картами показывало, что на дорогу уйдет 12 минут, мы на месте примерно за 4 минуты. Движение уже редкое, и местами скорость патрульной машины вырастает до трехзначного числа. При реагировании на связанные с оружием случаи каждая секунда на счету. Особенно в ситуации, когда в опасности могут быть десятки совершающих покупки в магазине посторонних людей и работников магазина.

Vahur ja Janette arutavad, et relvastatud röövi korraldamine suures kaupluses tundub nõnda absurdne idee, et ehk on pigem tegu hoopis valeväljakutsega.





Öö politseinikuna

По прибытии на место ситуация уже под контролем. К счастью, находящиеся в магазине уложили двух несовершеннолетних парней и ждали полицию, которая овладела бы ситуацией. Один патруль был в том же районе и прибыл на место на несколько минут раньше нас. Весь инцидент, к счастью, разрешился очень хорошо, учитывая, что у грабителей было при себе пневматическое оружие, топор и большой нож. Один пришедший на помощь клиент в ходе потасовки также получил удар топором, но, на удивление, отделался всего двумя швами.

12-aastane noormees viiakse kiirreageerijate poolt minema.





Öö politseinikuna





Meie ülesandeks oli viia 17-aastane röövis kahtlustatav nooruk uurija juurde ülekuulamisele.





Öö politseinikuna





Vahur ja Janette valvavad noormeest seni, kuni uurijad lõpetavad menetlustoimingud kahtlustatavatega. Veendutakse muuhulgas, et mõlemad noormehed on kained. Arulagedale teole ajendas neid endi sõnul vajadus taskuraha järele.

Удивляет, что творилось в головах этих парней, когда они вооруженные до зубов вошли в полный народу магазин. Движемся дальше в здание полиции, чтобы захватить освободившееся от предыдущего патруля электрошоковое оружие, которое в ближайшее время появятся среди снаряжения каждого патрульного полицейского. В определенных ситуация тазер — хорошее вспомогательное средство, которым можно обезвредить опасного человека на расстоянии, и это без серьезных последствий, как, например, при использовании огнестрельного оружия. Полученный от тазера электрический заряд длится несколько секунд, обезвреживая нападающего, в то же время заряд нисколько не опасен для здоровья или жизни человека.

Teeme kiire söögipausi Metro võileivakohvikus.

Ночной обеденный перерыв. Вахур и Янетте сказали, что пытаются в новом году оставаться стройными и питаться более осознанно и здорово, но в ночную смену делать это сложнее, чем в дневную. Днем можно, например, ходить есть различные дневные предложения, ночью приходится довольствоваться тем, что под рукой — преимущественно бутербродами, врапами и бургерами.

Sel ööl on äärmiselt halb ilm, teeolud on väga halvad.

Движемся обратно на свой патрульный маршрут. Въезжаем на мост Выйду, когда замечаем один автомобиль, опасно дрифтущий на повороте. Разворачиваемся там же и догоняем гонщика на улице Пикк. Проверка данных об автомобиле и его водителе указывает, что этот же водитель и раньше попадал в поле зрения полиции с нарушениями ПДД.

Öö politseinikuna

Сначала Вахур и Янетте пробуют по-хорошему, но водитель усиленно становится в оправдательную позицию относительно нарушения ПДД. С сокращенным производством, которое означало бы для него несколько минут нервов и 20 евро штрафа, он также не согласен.

Kuna kiire kompromiss liiklusrikkujale ei sobinud, vormistati protokoll ning võeti autojuhilt temapoolne selgitus juhtunule.

С этим случаем уже наступает следующий день, и направляемся с патрулем дальше.

Ringtee tänaval märkame üht väikest sõiduautot, mille juht oli reavahetuse ajal kaotanud juhitavuse ja parempoolsete ratastega sõitnud lumevalli.

Остановились, чтобы убедиться, все ли в порядке. За рулем автомобиля была молодая девушка, которая в ДТП не пострадала, на ее счастье, машина тоже была в исправном состоянии. Остановился также молодой человек, неизвестно, пришел ли он на помощь девушке или оказался участником аварии. Помогли вытащить автомобиль из сугроба обратно на дорогу и поехали дальше. В зеркало заднего вида было видно, как девушка и молодой человек обнимались — может быть, прекрасная история встречи и начало зарождающейся любви?

Ilm on äärmiselt halb ja kojamehed tahavad pidevalt jääst puhastamist.





Tänav, kus patrullime õhtu ja öö jooksul loendamatu kord - Ülikooli tänav.

Главное проблемное место Тарту — треугольник клубов Shooters и Level, Maasikas и Vabank. Там в выходные собирается много народу, и поэтому там и происходит больше всего.