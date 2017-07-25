Большое путешествие маленького зверька: найденная на перекрестке в центре Таллинна шиншилла вернулась домой

В среду, 19 июля, проезжающий через густой транспортный поток возле перекрестка Stockmann внимательный водитель заметил маленький пушистый комок, шныряющий по проезжей части. Поразительно, но водителю удалось поймать маленькую шиншиллу и принести ее к врачу.

Грызун был встревожен. С большой вероятностью, густой транспортный поток стал бы для него роковым, если бы не пришедшая на помощь Алена. Находившаяся в полной растерянности шиншилла до крови укусила девушку за палец.

Зверька отвезли к ветеринару, где ему временно дали кличку Стокманн. Также Алена опубликовала историю поимки зверя в социальных сетях и попросила ей поделиться, надеясь, что тот несчастный, который потерял шиншиллу, найдется. Так и произошло!

С помощью Facebook публикация стала блуждать по интернету, и попалась на глаза владельцу зверька. На сегодняшний день убежавшая и прошедшая большое путешествие шиншилла благополучно вернулась домой.