Большинство заключенных в Эстонии, действительно, являются русскоязычными

Писатель Каур Кендер был прав, когда, выступая в качестве гостя от Яны Тоом на семинаре в Брюсселе, сказал, что эстонские тюрьмы полны русскими жителями страны и лицами без гражданства, пишет Eesti Ekspress.

Согласно статистике Министерства юстиции, на рубеже 2017-18 в местах не столь отдаленных пребывало 2720 человек, из которых для 1414 человек, то есть 56% родным языком является русский. Каждый четвертый заключенный (всего 715 человек) имел серый паспорт. Российских граждан среди сидящих за решеткой насчитывалось 7%.

В своем выступлении Кендер сказал, что ”если у тебя нет прав, то ты являешься более легкой добычей для системы”.