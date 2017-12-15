Большинство русскоязычных жителей Эстонии не поддерживает членство Эстонии в НАТО

Членство Эстонии в НАТО поддерживает 92% эстонцев, среди русскоговорящих поддержка составила 33%, говорится в проведенном по заказу Министерства обороны исследовании Turu-uuringute AS, сообщает rus.ee.ee-

Согласно заказанному Министерством обороны исследованию "Общественное мнение и государственная оборона", в октябре этого года членство в НАТО поддерживали 74% жителей Эстонии. Из них 43% твердо поддерживают членство в НАТО, а 31% скорее поддерживает, чем нет.

Против членства в НАТО выступает 19% населения страны, у 8% принявших участие в опросе отсутствует мнение по этому вопросу.

Если среди эстонцев членство Эстонии в НАТО поддерживают 92%, то среди русскоговорящих респондентов этот показатель был значительно ниже, всего 33%. Против НАТО — 48% русскоязычных жителей Эстонии, у одной пятой отсутствовала позиция по этому вопросу.