15.12.2017, 19:55

Большинство русскоязычных жителей Эстонии не поддерживает членство Эстонии в НАТО

 (68)
rus.delfi.ee
EST
Germany Ukraine NATO
Germany Ukraine NATOFoto: Gero Breloer, AP

Членство Эстонии в НАТО поддерживает 92% эстонцев, среди русскоговорящих поддержка составила 33%, говорится в проведенном по заказу Министерства обороны исследовании Turu-uuringute AS, сообщает rus.ee.ee-

Согласно заказанному Министерством обороны исследованию "Общественное мнение и государственная оборона", в октябре этого года членство в НАТО поддерживали 74% жителей Эстонии. Из них 43% твердо поддерживают членство в НАТО, а 31% скорее поддерживает, чем нет.

Против членства в НАТО выступает 19% населения страны, у 8% принявших участие в опросе отсутствует мнение по этому вопросу.

Если среди эстонцев членство Эстонии в НАТО поддерживают 92%, то среди русскоговорящих респондентов этот показатель был значительно ниже, всего 33%. Против НАТО — 48% русскоязычных жителей Эстонии, у одной пятой отсутствовала позиция по этому вопросу.

Читайте также:
99 999€
Saue vald, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
209 900€
Saue vald, Дом
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
83 500€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
189 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
113 900€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
174 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии