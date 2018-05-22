Большинство опрошенных самоуправлений поддерживает обязательное чипирование и регистрацию домашних животных

В мае и июне пройдет уже успевшая стать традиционной кампания Эстонского общества защиты животных по чипированию и регистрации питомцев ”Чипируй или потеряешь!”. Она призывает владельцев регистрировать и чипировать своих питомцев.

Предварительно среди местных самоуправлений был проведен опрос с целью выяснить их отношение к тому, чтобы сделать регистрацию и чипирование животных обязательным, сообщает общество.

Целью опроса было выяснить, в скольких местных самоуправлениях требуется чипировать и регистрировать питомцев и как относятся местные органы власти к переходу на обязательное чипирование на государственном уровне. В опросе приняло участие больше половины местных самоуправлений и выяснилось, что большинство из них поддерживает идею чипирования и внесения кошек и собак в регистр в обязательном порядке. Позитивным является то, что в половине самоуправлений данная процедура для собак уже является обязательной. К сожалению, лишь 30% требуют чипировать и кошек.

В питомники и другие организации помощи животным каждый год попадает несколько тысяч животных, которые не нашли дорогу домой или остались брошенными. Большую часть из этих животных составляют кошки. В прошлом году под опеку Недоходного Общества Приютов попало 805 собак, 3034 кошки и 44 мелких питомца. Кроме них нескольким тысячам животных ежегодно оказывает помощь ELS.