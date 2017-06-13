”Большие убытки и много нервов”: арестованная недвижимость новоиспеченного министра финансов

В тот же день, как Тоомас Тынисте сел в кресло министра финансов, стало известно, что по ходатайству прокуратуры судом арестованы две принадлежащие ему недвижимые вещи, связанные с полученными обманным путем у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) средствами.

В обоих случаях речь идет о проектах PRIA Эрика Нигола, который является партнером по бизнесу Тынисте и братом его жены. Позже проекты для покрытия долга были переписаны на принадлежащую Тынисте фирму OÜ Breting. Сам Тынисте по данному уголовному делу подозреваемым не проходит. Подозреваемым является Ниогла.

Данная недвижимость располагается в Южной Эстонии. Одна недвижимая вещь находится в Тырва по адресу Тарту, 2. Ее площадь составляет 316 м2 и она в 2016 году была отмечена запрещающим знаком. С 2010 года в пользу OÜ Breting на нее установлена ипотека в размере почти 770 000 евро, а также более мелкие ипотеки. О пособии от PRIA для этого объекта ходатайствовала фирма Нигола OÜ Markaner с целью его реновации и запуска швейной мастерской.

Предназначение недвижимости площадью 3500 м2 в деревне Вярска в Пылвамаа только в 2014 году было изменено с жилой площади на коммерческую. Тогда при помощи пособия планировалось построить на этом месте хостель. Breting стала владельцем земли в 2012 году. Недвижимость обременена ипотекой в размере 770 000 евро в пользу фирмы. 22 июня 2016 года она была отмечена запрещающим знаком.

Тынисте сказал Delfi, что в результате этого ”достойного сожаления случая” он понес существенные убытки и потратил много нервов. ”Я всегда был заинтересован в том, чтобы правоохранительные органы выяснили правду. Во имя этого и я впредь готов к всестороннему сотрудничеству с правоохранительными органами”, — подчеркнул он.