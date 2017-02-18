"Больше полномочий": масштабные эвакуации поручат проводить полиции

Летом вступит в силу новый закон о чрезвычайном положении, который делегирует организацию масштабных эвакуаций Департаменту полиции и погранохраны, пишет Eesti Päevaleht.

Отмечается, что полиция обладает более обширными следующими из закона полномочиями, что поможет проводить процесс эвакуации более эффективно.

К примеру, если кто-то будет отказывать покидать свой дом, то стражи правопорядка смогут силой вывести его из опасной зоны. Кроме того, у полиции будет больше времени заниматься непосредственно эвакуацией, в то время как, например, спасатели, будут заняты, в основном, ликвидацией источника опасности.

”Эта тема рассматривалась очень осторожно, так как ситуация, в которой человек должен покинуть свой дом или не может вернуться в тот район, является существенным нарушением основных прав человека. Но в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, подобное нарушение оправдано”, — сказал руководитель бюро готовности и реагирования департамента Марти Магнус.

По его словам, сейчас решаются различные связанные с новым законом вопросы, затем последует распределение обязанностей между госструктурами. Служба департамента разработает концепцию масштабных эвакуаций, для чего привлечет различных специалистов и экспертов. За основу в качестве примера будет взят город Силламяэ протяженность 10,54 км2, в которой проживает 13 686 человек. План призван показать, как происходила бы эвакуация такого количества жителей за четыре часа и что происходило бы с людьми в течение недели после этого на месте, в которое их эвакуировали.