Больше молчать нельзя! Семь историй о покончивших с собой подростках, которым, вероятно, можно было помочь

По данным Института развития здоровья, в 2016 году в Эстонии свели счеты с жизнью 183 человека, из них 146 мужчин и 37 женщин, пишет Eesti Päevaleht.

Среди них пять человек в возрасте 15-19 лет. Полиция, школьные психологи и психиатры в один голос заверяют, что это слишком много. Слишком много людей, которым, вероятно, можно было помочь.

Мари

Мари и ее сестер и братьев воспитывали бабушка и дедушка, так как родители умерли. У нее была очень хорошая семья, алкоголем никто не злоупотреблял. Но начался переходный период и девочка стала принимать все слишком близко к сердцу. Ей казалось, что никто ее не понимает, что бабушка бьет (позже выяснилось, что это были, скорее, шлепки за нежелание делать домашние задания) и что она хочет к маме. В ночь перед ”уходом” Мари рассказала в соцсетях подружке, что ищет веревку. Та сочла это за шутку, но когда Мари утром не пришла в школу, стало ясно, что все серьезно.

Катарина

С 15-летней Катариной родители обращались как с принцессой. Семья казалась образцовой. Отец хорошо зарабатывал, но предъявлял к девушке слишком высокие требования, в том числе в отношении внешности. Подружка рассказывает, что Катарина казалась веселой и все думали, что у нее все хорошо, но на сама деле она считала себя уродиной и страдала от комплекса неполноценности.

Одно время Катарина посещала психолога, но отец запретил ей, сказав, что она не сумасшедшая. Чтобы заменить моральную боль физической, девочка стала себя резать, а за две недели до суицида рассказала друзьям о своих планах. О том, что ей плохо, она говорила и родителям. Мама пыталась помочь, но поскольку после жалоб дочь вела себя обычно и была весела, то казалось, что все позади.

Игорь

Игорю было 17. Его мать и отец разошлись, когда ему было четыре. Какое-то время мальчик жил у матери, но та нашла другого мужчину и Игорь ушел к отцу. У отца также была другая семья, и еще он стал ездить на заработки в другой город. Мальчик оказался предоставлен самому себе. Позже и мать, и отец говорили, что считали свои отношения с сыном хорошими. Примечательно, что после самоубийства отец отказался сообщать матери о сушившемся. Полицейские предположили, что их отношения были настолько плохими, что ребенок чувствовал, что никому не нужен. При этом у него было много друзей и девушка. Сам он был симпатичный и всегда хорошо одет.

В день своего самоубийства Игорь послал девушке смс, в которых сообщил о своих намерениях. Девушка пыталась поддержать его ответами, примчалась к нему домой, где ей никто не открыл, искала его по городу, но, к сожалению, не догадалась обратиться в полицию.

Михкель

16-летний Михкель рос в приличной семье. Дома и в школе все было хорошо, но однажды он украл в магазине шоколадку. И попался.

В магазине сказали, что свяжутся с родителями и все решат. На пути домой мальчик тоже позвонил маме. Женщина утверждает, что говорила с сыном спокойно и сказала, что все хорошо. Как бы то ни было, домой мальчик так и не дошел. Вероятно, испугался, так как, будучи приличным молодым человеком, считал воровство неприемлемым и постыдным.

Марко

16-летний Марко учился в элитной школе и у него были диагностированы депрессия, синдром Аспергера и социофобия. В школе Марко не поладил с с одним из преподавателей, из-за чего изменилось его поведение, снизилась успеваемость и появились прогулы. Мальчик проводил много времени за компьютером. Однажды он сказал родителям, что в жизни есть намного более серьезные проблемы, чем школа, а вечером того же дня его не стало. Оглядываясь назад, можно сказать, что ”звоночков” было предостаточно.

Марго

19-летняя Марго тоже училась в элитной школе. Ее IQ составлял 131,8. Она была успешна как в учебе, так и спорте, но, несмотря на это, имела очень низкую самооценку. Однажды она получила травму и больше не могла показывать хорошие результаты в спорте. Стресс усиливался . Мама всячески поддерживала дочку, но справиться с напряжением в школе, одиночеством и низкой самооценкой девочке не удалось.

Сергей

У 17-летнего Сергея проблемы были и раньше, но родители им занимались и не бросали на произвол судьбы. В школе тоже все было неплохо. И только после смерти молодого человека выяснилось, что, несмотря на то, что для семьи и друзей у него была девушка, на самом деле он предпочитал представителей своего пола.

К счастью, не все истории закачиваются плачевно. Не так давно один 13-летний мальчик совершил попытку самоубийства, но рядом оказались друзья и вызвали скорую. У другого мальчика умер папа, а затем и собака. Ему было трудно и он хотел наложить на себя руки. Но мама вовремя это заметила и обратилась за помощью. Теперь с мальчиком все хорошо.

”Можно предупредить, если заметить”, — уверена руководитель группы зашиты детей Идаской префектуры Кайли Тооминг.

По мнению полиции, в приведенных выше случаях винить родителей нельзя, хотя некоторые эпизоды можно было предотвратить. ”Проблемы, настоящие проблемы есть как у маленьких детей, так и у молодых людей. Другое дело, понимают ли они, что уход из жизни необратим”, — говорит Тооминг.

”Сами мы не можем делегировать людям смотреть за тем, что происходит в их семьях. Но мы можем попросить их следить за своими детьми. Находите время, чтобы замечать. Чтобы кому-то, например, тем же родителям, не пришлось до конца своих дней испытывать чувство вины”, — резюмирует она.