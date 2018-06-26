26.06.2018, 19:32

Больше, чем в Рийгикогу! Стала известна зарплата Репинского на новой должности

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rus.delfi.ee
EST 7
Martin Repinski pressikonverents
Foto: Karin Kaljuläte

На состоявшемся сегодня Йыхвиском волостном собрании депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) был избран волостным старейшиной.

По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви. На собрании также была назначена и зарплата новому волостному старейшине.

12 депутатов проголосовали за сумму в размере 3600 евро брутто в месяц сообщил Põhjarannik в блоге прямой трансляции. Ранее зарплата волостного старейшины составляла 2800 евро.

Зарплата депутата Рийгикогу составляет 3481 евро 40 центов.

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