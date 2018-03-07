Большая тусовка финских школьников в отеле Viru: это вечеринка, о которой не рассказывают родителям

В ночь с субботы на воскресенье в Таллинне в отеле Viru веселились более тысячи финских подростков. Это новая, все набирающая обороты традиция 12-классников северных соседей.

Предназначенная для финских абитуриентов серия вечеринок Abi Goes Tallinn, или AGT, должна продлиться всю ночь. За вечеринку нужно отдать как минимум 119 евро, в базовую цену входит плавание на пароме туда-обратно, одна ночь и завтрак в отеле и вход на эксклюзивную клубную вечеринку.

Журналист Eesti Ekspress прибыл в отель Viru в час ночи. Ниже приводим его репортаж в сокращенном виде.

"Вхожу в отель. Просторное фойе заполняют 50-60 молодых людей, которые наперебой перекликаются, флиртуют, толкаются, орут, звонят. Охранники-шкафы следят за происходящим. Между входом в ночной клуб Amigo и лестницей отеля постоянно снуют туда-сюда. У лифтов вьются огромные очереди.

Настоящей вечеринки здесь во всяком случае нет, так что начинаю взбираться по лестнице. Царивший в фойе относительный порядок разом исчезает. Повсюду валяются бутылки из-под джина, пива, сидра, лонг-дринка и коктейлей, среди них куски туалетной бумаги, чипсы, и, кажется, замечаю и черную лакрицу. Я хочу верить, что это все-таки лакрица.

Настоящее веселье начинается с четвертого этажа и доходит до 19 этажа. Есть этажи потише, есть более шумные, но наиболее шумно было все-таки на первом этаже у входа в клуб Amigo и у лифтов.

Уже на пятом этаже две девушки после краткого знакомства приглашают меня в номер. Вежливо отказываюсь и говорю, что состою в отношениях и здесь пишу статью.

<...>

Замечаю как на лестнице, так и в коридорах голубые банки из-под лонг-дринка, которые знакомы по круизам в Финляндию и Швецию. На вечеринках эстонской молодежи это точно не самый популярный напиток вечера, если мне не изменяет память. Коктейли, пиво и слишком сладкие сидры, но не лонг-дринк.

<...>

Мне постоянно предлагают выпить, помимо лонг-дринка в моде коктейли Red Bull с водкой. Пара молодых людей хвастаются, что купили на пароме на всех с собой 200 банок напитков. Это, наверное, может соперничать даже со многими эстонскими алкотуристами в Икла.

Поскольку я выгляжу старше, чем кто-либо из молодых людей в отеле, у меня также постоянно спрашивают о таблетках. Обещают щедро заплатить. "Ты местный, ты не знаешь, где здесь можно достать экстази? А коноплю?" "Не знаю".

Niko Meuronen

У некоторых групп якобы своя конопля с собой, но делиться ею не очень хотят. У пары девушек якобы есть также хорошие таблетки, но они просят слишком много, 30 евро за таблетку. Скупердяи есть и в Финляндии.

Кажется, родители дали своим отпрыскам с собой сотни евро.

<...>

Двое несчастных охранников шмыгают туда-сюда между этажами, упрашивая молодежь вести себя разумнее и ругаясь с теми, кто попадается курящим в номере.

И, конечно, время от времени кто-то падает, вместе с бутылкой. Пошатнувшись на лестнице или в коридоре, разницы нет.

Некоторые, конечно, получают повреждения, но организаторы вечеринки подумали и об этом. В фойе ждут медицинские работники, при помощи которых пострадавших отвозят прямо в EMO.

Забитые молодыми людьми лифты все ездят между фойе и этажами выше. Во время вечеринки охранники повесили в каждом коридоре табличку, что в лифт могут заходить разом до 10 человек, но кого эти таблички волнуют, если ты в Таллинне, далеко от семьи и отвязан от финского общества.

<...>

Около трех часов алкоголь начинает массово требовать жертв.

<...>

Многие не стоят на ногах, открывают дверь своего номера только для того, чтобы бухнуться в кровать или пойти пообниматься с "белым другом".

Более сильные, кто справляется с алкогольным шоком, идут в Viru Hesburger, чтобы немного подкрепиться соленым, полным майонеза бургером.

В захваченном подростками отеле всю ночь кипит жизнь, но около половины четвертого движение в коридорах и на лестницах начинает потихоньку-потихоньку угасать.

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Заказываю такси и еду домой".

Репортаж полностью читайте в Eesti Ekspress.