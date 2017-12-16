16.12.2017, 22:00
БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Кто какими волостями и городами руководит
Если на прошлой неделе еще две волости не определились со своими старейшинами, то к настоящему моменту известны все руководители волостей и городов Эстонии.
Издание Maaleht подготовило большую таблицу, в которой собрало всех мэров и старейшин обновленной Эстонии.
124 900€
Saue vald, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
275 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
113 900€
Tallinn, Квартира
204 900€
Tallinn, Квартира
РЕКЛАМА