16.12.2017, 22:00

БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Кто какими волостями и городами руководит

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rus.delfi.ee
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БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Кто какими волостями и городами руководит
Omavalitsused pärast 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi.Graafika: Liisi Viskus

Если на прошлой неделе еще две волости не определились со своими старейшинами, то к настоящему моменту известны все руководители волостей и городов Эстонии.

Издание Maaleht подготовило большую таблицу, в которой собрало всех мэров и старейшин обновленной Эстонии.

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