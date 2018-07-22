БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Вино, рыба и надувная корова — смотрите, как проходит День открытых хуторов

Сегодня по всей Эстонии проходит День открытых хуторов. Свои двери открыли более 200 хуторов и сельхозпредприятий, где можно увидеть и попробовать много интересного. Смотрите фото!
Канарбику:
Элизе Аэд:
Вяйке Роотси:
Пыллемаа-Сааре:
Сегодня по всей Эстонии проходит День открытых хуторов. Свои двери открыли более 200 хуторов и сельхозпредприятий, где можно увидеть и попробовать много интересного. Смотрите фото!
Канарбику:
Элизе Аэд:
Вяйке Роотси:
Пыллемаа-Сааре:
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