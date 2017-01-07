В субботу Партия реформ выбрала нового председателя, которым стал Ханно Певкур. За его кандидатуру было отдано 1048 голосов. Кристен Михал получил 635 голосов. Всего в выборах приняли участие 1693 члена Партии реформ.

В правление партии вошли: Сийм Каллас (1074 голоса), Кая Каллас (1063), Юрген Лиги (999), Урмас Паэт (907), Марис Лаури (865), Арто Аас (767), Анне Суллинг (728), Урве Тийдус (719), Айвар Сыэрд (709), Антс Лаанеотс (699), Урмас Клаас (657), Андрей Коробейник (649), Лайне Рандъярв (615) и Калле Паллинг (543).

В выборах правления приняли участие 1660 членов партии.

Новый председатель и правление наделены полномочиями на два года.

Кандидатами на должность председателя являлись Ханно Певкур и Кристен Михал.

На общее собрание партии собралось необычно много народу, поэтому мероприятие было решено провести в Эстонском выставочном центре. Кроме этого, минимум тысяча человек проголосовали электронно.



Собрание началось в 16 часов, с речью выступил Таави Рыйвас.

”У нас самая лучшая программа и выдающаяся команда. Мы исполнили львиную долю своих предвыборных обещаний в 2015 году. Мы уменьшили налоги на рабочую силу, подняли пособие на третьего ребенка и увеличили обороноспособность Эстонии. Эстония не может сама по себе придерживаться правильного курса, для этого нужно работать изо дня в день. Мы — сила, в которой видят противовес и правую альтернативу правительству Ратаса”, — сказал Рыйвас.

Далее с речью выступили Ханно Певкур и Кристен Михал, после чего началось голосование.

Вечер продолжится новогодней вечеринкой партии в Swissotel.