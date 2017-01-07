В правление партии вошли: Сийм Каллас (1074 голоса), Кая Каллас (1063), Юрген Лиги (999), Урмас Паэт (907), Марис Лаури (865), Арто Аас (767), Анне Суллинг (728), Урве Тийдус (719), Айвар Сыэрд (709), Антс Лаанеотс (699), Урмас Клаас (657), Андрей Коробейник (649), Лайне Рандъярв (615) и Калле Паллинг (543).

В выборах правления приняли участие 1660 членов партии.

Новый председатель и правление наделены полномочиями на два года.

Кандидатами на должность председателя являлись Ханно Певкур и Кристен Михал.

На общее собрание партии собралось необычно много народу, поэтому мероприятие было решено провести в Эстонском выставочном центре. Кроме этого, минимум тысяча человек проголосовали электронно.


Читайте также:
”Доходило до угроз”. Мэр Хаапсалу не будет баллотироваться в правление реформистов (7) 06. января 2017
Денис Бородич: по-настоящему влиятельные люди не фигурируют ни в каких рейтингах (10) 06. января 2017

Собрание началось в 16 часов, с речью выступил Таави Рыйвас.

”У нас самая лучшая программа и выдающаяся команда. Мы исполнили львиную долю своих предвыборных обещаний в 2015 году. Мы уменьшили налоги на рабочую силу, подняли пособие на третьего ребенка и увеличили обороноспособность Эстонии. Эстония не может сама по себе придерживаться правильного курса, для этого нужно работать изо дня в день. Мы — сила, в которой видят противовес и правую альтернативу правительству Ратаса”, — сказал Рыйвас.

Далее с речью выступили Ханно Певкур и Кристен Михал, после чего началось голосование.

Вечер продолжится новогодней вечеринкой партии в Swissotel.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Выборы председателя реформистов: Рандпере передумал и поддерживает Певкура (19)Valdo Randpere
ВИДЕО DELFI: Михал осуждает грязную избирательную кампанию и советует угрожающим посмотреть в зеркало (9)ВИДЕО DELFI: Михал осуждает грязную избирательную кампанию и советует угрожающим посмотреть в зеркало
ВИДЕО DELFI: Певкур прокомментировал слухи об угрозах тестя и проблемах с внутрипартийными рассылками (12)ВИДЕО DELFI: Певкур прокомментировал слухи об угрозах тестя и проблемах с внутрипартийными рассылками
Раскол в Партии реформ: тесть Певкура угрожал Михалу и его стороннику? (11)Hanno Pevkur, Kristjan Kõljalg ja Kristen Michal
Реформист: многие внутрипартийные рассылки были закрыты или жестко контролировались (11)Vehkleja esilinastus
Лиги: выборы Партии реформ стали постыдными, не узнаю старину Ханно (37)Valitsuse pressikonverents töövarjudega