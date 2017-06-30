БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как прошло открытие XII Молодежного праздника танца

Сегодня в 19 часов на стадионе ”Калев” состоялось открытие XII Молодежного праздника танца ”Mina jään”. Историю о Рассвете и Сумерках расскажут зрителям около 8 500 молодых танцоров и гимнастов в возрасте 7-19 лет, сообщается в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

В этом году в основу праздника танца легла легенда о Рассвете и Сумерках, которую покажут четыре молодых главных героя с Дедушкой, в роли которого выступит Иво Линна. Это история о вечных ценностях, которые передаются из поколения в поколение, и об ответственности беречь их. Это одновременно как признание, так и ответственность, к которой новое поколение готово, подтверждая это высказыванием ”я останусь”.

”Очевидно, что каждый найдет точки соприкосновения с идеей праздника танца — у каждой семьи есть своя история и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это легко связать воедино”, — сказал один из авторов идеи праздника песни Меэлис Компус. ”Несомненно это праздник, который зародился в то время, когда мы еще больше нуждаемся в мудрости и силе наших корней, для того чтобы беречь и дальше нести через себя мудрость наших предков”, — сказал главный постановщик праздника танца Маргус Тоомла.

Если на больших танцевальных праздниках можно встретить больше элементов народных композиций, то на молодежных праздниках мы наблюдаем классическую картину. Одновременно со сменой времен года на танцевальной площадке будут вырисовываться и некоторые элементы лого праздника — мои корни, мой край. ”На представлении праздника танца я советую с особым внимание послушать именно то, о чем поют молодые главные герои. Майан Кярмас написала трогательные тексты и мелодии, которые несут в себе очень важные послания. Если хорошо проследить за этим, то идея праздника танца станет сразу понятна”, — сказал Маргус Тоомла.

Главный постановщик праздника танца Маргус Тоомла, авторы идеи Меэлис Компус, Майан Кярмас, Маргус Тоомла, Марью Кыйвупуу и Расмус Пуур, также музыкальный руководитель Кристьян Прикс.

Два следующих представления XII Молодежного праздника танца ”Mina jään” пройдут уже завтра, 1 июля, в 13:00 и в 19:00 на Центральном стадионе ”Калев”.

Дождь тоже хочет прийти на праздник песни и танца

Ранее команда по организации коммуникации XII Молодежного праздника песни и танца сообщила, что, по последней информации государственной метеослужбы, погода встретит сегодня участников праздника дождем и сильным ветром, скорость которого может достигать до 18 м/с. Завтра и в воскресенье во время торжественного шествия и певческого праздника погода должна улучшиться, и с большой вероятностью торжественное шествие можно будет пройти сухим.

”К сожалению, сегодняшняя погода не сжалилась над участниками праздника. Прогноз обещает в Таллинне после обеда проливной дождь. Это значит, что первое представление танцевального праздника пройдет, к сожалению, под дождем, и зрители должны одеться потеплее и запастись дождевиками”, — объяснила синоптик государственной метеослужбы Эле Педассаар. По ее словам, ветер сегодня тоже сильный и местами даже порывистый, и погода прохладная.

Завтра ветер уменьшится и будет также длинная пауза без дождя, что значит, что второе и третье представление праздника танца, а также праздник народной музыки могут пройти при довольно хорошей погоде, дождь будет недолго.

В воскресенье утром, когда будет торжественное шествие, по данным метеослужбы, большая вероятность, что дождя не будет, и есть надежда, что может выглянуть солнце. Но к началу праздника все же может начаться дождь. ”Кратковременный дождь снова начнется около 14 часов, местами также будет лить вечером. Зато температура будет довольно теплая, местами выше 20 градусов”, — сказала Эле Педассаар.

Организаторы XII Молодежного праздника песни и танца перед его началом предупреждают, что на благо зрителей как во время праздника танца, так и во время праздника песни, нельзя будет пройти на территорию с зонтами. Дома нужно оставить и другие предметы, которые могут мешать или представлять опасность для других участников.