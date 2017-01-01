БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ DELFI: Смотрите, как в Таллинне встречали Новый год

Aastavahetus Vabaduse väljakul 2017 Foto: Taavi Sepp

В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Таллинне по традиции было многолюдно. Смотрите фотогалерею Delfi, возможно, вы найдете себя и своих знакомых.