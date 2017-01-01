В этом году в Таллинне в небо в общей сложности было запущено 5975 выстрелов на протяжении 10 минут. Стоимость салюта вместе с налогом с оборота составит 14 460 евро.
БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ DELFI: Смотрите, как в Таллинне встречали Новый год(3)
В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Таллинне по традиции было многолюдно. Смотрите фотогалерею Delfi, возможно, вы найдете себя и своих знакомых.
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