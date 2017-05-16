Больные раком дети получили игровую комнату с возможностью проведения физиотерапии

Вчера, 15 мая, в онкологическом отделении Клиникума Тартуского университета открылась игровая комната с возможностью проведения физиотерапевтических процедур, предусмотренная для детей с онкологическими заболеваниями. Проект удалось осуществить благодаря совместной благотворительной кампании ”Ole kah käpp!” кондитерской фабрики Kalev и Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями (EVLVL).

В рамках благотворительной кампании Mesikäpp при помощи неравнодушных людей на поддержку больных раком детей было собрано 25 511 евро. Собранные средства EVLVL решил направить на создание игровых комнат/физиотерапевтических кабинетов в Клиникуме Тартуского университета и отделении онкологии-гематологии Таллиннской детской больницы.

На сегодняшний день завершено строительство игровой комнаты в Клиникуме Тартуского университета. На открытии комнаты присутствовали представители Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями во главе с Мяртом Аванди, онкологи и гематологи Клиникума Тартуского университета и, разумеется, сами маленькие пациенты. Ребят на открытии игровой комнаты развлекал мишка Месикяпп, который провел несколько интересных игр. Желающие могли сфотографироваться с любимым всеми медведем.

На открытии игровой комнаты член правления Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями Мярт Аванди рассказал о подошедшей к концу благотворительной кампании и идее создания в больнице игровой комнаты с возможностью проведения физиотерапевтических процедур для нуждающихся в лечении детей.

”Цель проведения благотворительной кампании Mesikäpp заключалась в том, чтобы помочь скрасить жизнь ребят во время прохождения стационарного лечения. Поскольку игровая комната для детей является столь же важной элементом лечения, как и лекарства, а игра — ”работа” ребенка, единственно верным решением нам показалось открыть в больницах игровые комнаты, которых до сих пор так не хватало маленьким пациентам”, — сказал Аванди.

Представитель Клиникума Тартуского университета гематолог Айн Кааре рассказал о текущей ситуации с лечением детской онкологии в Эстонии.

”Если раньше находящимся на лечении детям приходилось довольствоваться крохотным игровым уголком в приемной посетителей, то теперь маленькие пациенты смогут играть в отдельной игровой комнате, которая во много раз больше игрового уголка. В комнате можно не только играть — в ней также есть возможности проведения физиотерапевтических процедур. Игровая комната несомненно вызовет у маленьких пациентов множество положительных эмоций, а это так важно в лечении детских онкологических заболеваний!” — сказал Кааре.

Игровая комната Mesikäpp была оборудована благодаря благотворительной кампании ”Ole kah käpp!”, в рамках которой кондитерская фабрика Kalev осенью 2015 года жертвовала Эстонскому союзу родителей детей с онкологическими заболеваниями 2 цента с каждого проданного продукта марки Mesikäpp. Оформление игровой комнаты в благотворительном порядке создано агентством Kontuur Leo Burnett и дизайнером интерьера Тармо Пийрметсом (Pink OÜ).