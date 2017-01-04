Посещение временно запрещено во всех отделениях больницы, чтобы избежать распространения вирусов, сообщили в медучреждении.
Передавать посылки пациентам можно, но их следует отдавать работнику гардероба. На посылках надо написать имя и фамилию пациента и название отделения.
Клиника Тартуского университета сообщила на своей странице, что заболеваемость вирусными инфекциями в последнее время повысилась, и поэтому близких и родственников пациентов просят их навещать лишь в случае, если они сами здоровы.
”Также просим использовать антисептики для рук, находящиеся в коридорах и палатах. Зачастую мы переносим микроорганизмы именно на руках, поэтому их чистота — это важно”, — подчеркнула клиника.
Пациентов отделения гематологии и пересадки костного мозга просят не посещать: их иммунная система очень слаба.
Вильяндиская больница просит не навещать пациентов уже с 12 декабря прошлого года.