18.07.2018, 19:00

Больничную кассу тоже хотят переименовать. Смена названий двух "касс" обойдется почти в миллион

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rus.delfi.ee
EST
Rain Laane
Rain LaaneFoto: Madis Veltman

Министерство социальных дел в пояснении к проекту по смене названия Больничной кассы указало на то, что в последние пару лет медицинское страхование больше ориентировано на персональное и гуманное общение, направленное на помощь в вопросах здоровья людей, пишет rus.err.ee.

По словам члена правления Больничной кассы Райна Лаане, за последний год касса получила много новых заданий, которые требуют решения в 2019-2021 годах: "Мы хотим внести свой вклад не только в медицину по восстановлению здоровья, но и в укрепление здоровья людей". Лаане сослался на пример по смене названия Кассы по безработице, которую хотят переименовать в Трудовую кассу.

В пояснительной записке сказано, что изменение названия Больничной кассы окажет маргинальное влияние на людей, потому что не поменяет их поведение, однако Лаане настроен оптимистично, он считает, что это одна из мер, чтобы люди вели здоровый образ жизни: "Когда мы говорим о здоровье и поддержании здорового образа жизни, люди больше начинают задумываться о этом. Они начинают думать о том, что едят, как много двигаются".

Стоимость смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице составит 865 000 евро: переименование Больничной кассы обойдется в 200 000 евро, а Кассы по безработице — в 665 000 евро, при этом у Кассы по безработице, по словам ее главы Меэлиса Паавела, большая часть денег (450 000 евро) пойдет на изменение внешнего вида их бюро, а самой большой статьей расходов Больничной кассы (65 000 евро) станет кампания по информированию.

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