Больничная касса возместила расходы на транспортировку маленького Арсения в Англию

В июне SA TÜK Lastefond при помощи прессы собирал деньги на транспортировку страдающего от редкой иммунной недостаточности Арсения в Англию для прохождения жизненно необходимого ему лечения.

История мальчика получила большой отклик как среди простых людей, так и на уровне правительства и Больничной кассы. Необходимая сумма была собрана за менее чем сутки. По словам председателя совета фонда Кюллике Саар, через неделю после призыва о помощи с ними связался представитель Больничной кассы, извинился за недоразумение и сказал, что ситуация, в которой пациент сам должен покрывать расходы на медицинский транспорт, неприемлема.

Принимая во внимание исключительность данного случая и отсутствие в Эстонии альтернативных решений, касса готова сделать исключение и задним числом покрыть расходы на транспортировку, возместив фонду уже оплаченный счет.

„Больничная касса выразила желание встретится с Детским фондом по этому вопросу, и это дает надежду, что на государственном уровне тоже появилось понимание того, что нынешняя система — не самая лучшая с точки зрения здоровья наших детей и нуждается в переменах”, — сказала Саар.

Всего за без малого неделю для Арсения было собрано 150 342 евро. Саар отметила, что, прежде всего, эти средства будут направлены на помощь мальчику, так как ему в будущего, несомненно, понадобятся повторные визиты к врачу. ”Когда все связанные с лечением Арсения расходы будут покрыты, мы используем пожертвованные добрыми людьми средства для помощи другим тяжелобольным детям”, — добавила она.