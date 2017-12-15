Больничная касса: в следующем году тысячи людей быстрее попадут к врачу

В результате реформы здравоохранению в бюджет Больничной кассы поступит дополнительно 34 миллиона евро, на которые в следующем году будет обеспечено почти 140 000 новых лечебных случаев, в т.ч. на 7000 операций больше, чем в этом году. Добавится ряд возможностей для профилактики и лечения рака, улучшится лечение детей и нескольких тяжелых болезней, а также доступность лекарств.

”С нового года тысячи людей быстрее попадут к врачу. Очереди сократятся на нескольких специальностях, где люди прежде должны были долго ждать решения своих проблем со здоровьем”, — сказал председатель совета Больничной кассы, министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Вырастет число плановых приемов у врача-специалиста и операций, добавятся новые услуги и новые лекарства. Также увеличатся действовавшие прежде компенсации как на лекарства, так и на лечение зубов”.

По словам председателя правления Больничной кассы Райна Лаане, Больничная касса планирует новые возможности в договоры с врачами и больницами. ”Больницы остаются хорошими партнерами Больничной кассы. В сотрудничестве мы точно найдем возможности, как спланировать дополнительные средства в договоры таким образом, чтобы помощь получили люди, которые нуждаются в ней больше всего”, — сказал Лаане.

В качестве важного изменения добавится несколько возможностей по профилактике и лечению рака. Больничная касса станет финансировать новые лекарства для лечения злокачественных образований в почках, груди и простате, а также увеличит число приемов для лечения рака на практически 5400 лечебных случаев. Также Больничная касса станет финансировать цифровую дерматоскопию для обнаружения рака кожи. Также на исследования рака груди впервые ожидаются и женщины в возрасте 68 и 69 лет. С начала 2018 года добавится 20 новых лекарств, за которые мы заплатим порядка 3 миллионов евро.

В следующем году также улучшится доступность лечения детских болезней, в общей сложности финансирование педиатрии и детской хирургии вырастет на 5,5 миллионов евро или на примерно 6500 лечебных случаев. Новые мышцы колен и бедер в новом году получит до 3600 человек, что почти на 600 человек больше, чем в этом году. Очереди на эти операции сократятся на 10 месяцев. Будет проведено больше операций и для лечения катаракты. Если прежде в год делалось около 13 000 операций на катаракту, то в следующем году будет сделано на 5000 операций больше.

Компенсация на лечение зубов для взрослых вырастет с прежних 30 евро до 40 евро и большую компенсацию в объеме 85 станут получать люди с несколькими сложными болезнями, которым крайне необходимо лечение зубов (диабет и аутоиммунное заболевание синдром Шегрена). Также, с 1 января у договорных партнеров Больничной кассы можно будет воспользоваться компенсацией на зубные протезы в объеме 260 евро. При предложении компенсации зубной врач исходит из собственного прейскуранта.

В новом году примерно 125 000 человек получат свои лекарства значительно дешевле. С января станут выплачивать дополнительную компенсацию на расходы на льготные лекарства, превышающие 100 евро. Например, человек трудоспособного возраста с диабетом второго типа в этом году мог заплатить за лекарства 467 евро в год, а в следующем году он заплатит за те же лекарства 236 евро.

Совет Больничной кассы сегодня утвердил перечень услуг здравоохранения на следующий год, т.е. список услуг, финансируемых Больничной кассой. Далее перечень будет представлен на заседании правительства.