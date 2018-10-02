02.10.2018, 20:25

Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

 (4)
rus.delfi.ee
EST
8VK_5821
Pilt on illustratiivneFoto: Vallo Kruuser

В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса.

В результате конкурса по закупкам услуг врачей-специалистов Больничная касса приняла ряд решений, которые помогут увеличить количество приемов в частной клинике Медикум в специальностях кардиология и психиатрия, а также уменьшить количество приемов в следующих медицинских специальностях — болезни легких, болезни кожи, ортопедия, урология, гинекология и гастроэнтерология.

В прежнем количестве приемов будет продолжаться работа врачей-неврологов, ведущих визиты в здании клиники Медикум. Медикум также начнет предоставлять услуги по новым специальностям — услуги амбулаторного восстановительного лечения и дневное лечение в гинекологии.

Для некоторых медицинских специальностей Больничная касса уже направила договоры в клинику Медикум. В данной клинике уже начали предоставление новых услуг. В некоторых специальностях предоставление договоров откладывается до истечения срока обсуждения спорных пунктов.

Майви Парв, член правления Больничной кассы, сказала, что врачи-специалисты продолжают вести прием в Ласнамяэ при поддержке договоров с Больничной кассой. ”Нет причин беспокоиться о предоставлении медицинской помощи в клинике Медикум. В клинике Медикум Больничная касса не продлила договор финасирования только по одной специальности, но у пациентов есть дополнительные возможности для получения данных медицинских услуг”, — подтвердила Парв.

В новом договорном периоде клиника Медикум больше не будет предоставлять услуги врача-оториноларинголога (болезни уха, горла и носа). Оказывают данные медицинские услуги Северо-Эстонская региональная больница, Ида-Таллиннская центральная больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница. В настоящее время ведутся переговоры между Северо-Эстонской региональной больницей и клиникой Медикум с целью привлечения врачей-оториноларингологов к работе в клинике Медикум. Это означает, что пациенты смогут и дальше продолжать получать те же услуги в прежнем месте — здании клиники Медикум.

В ходе конкурса государственных закупок клиника Медикум также подавала заявки на оказание услуг врачей-эндокринологов, глазных врачей и врачей общей хирургии, но финансирование услуг в данных специальностях клинике получить не удалось. ”Важно отметить, что в этих специальностях клиника Медикум не оказывала медицинские услуги на основе договоров в течение последних четырех лет”, — уточнила Парв.

Независимо от того, будут ли продлены Больничной кассой договора закупок для некоторых врачей-специалистов или нет, все пациенты, уже находящиеся в списке ожидания на прием в частных клиниках по состоянию на 30 сентября, смогут завершить лечение у своего врача-специалиста.

Закупка услуг в области специализированной медицинской помощи не относится к услугам больниц и семейных врачей, т. е. пациенты могут получать медицинскую помощь у своих семейных врачей или в больницах так же, как и раньше.

Информацию о всех договорных партнерах Больничной кассы для разных медицинских специальностей можно всегда проверить на интернет-странице Больничной кассы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

02.10.2018
В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса.
Подробнее

Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

02.10.2018
Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института Пушкина Андрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €

Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

02.10.2018
Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов.
Подробнее

Очередная волна писем с вымогательствами: мошенники угрожают распространить интимные видео пользователей

02.10.2018
Департамент государственной инфосистемы (RIA) сообщает, что в течение пары последних недель снова начали активно распространяться письма с sextortion-вымогательствами. Департамент просит игнорировать такие письма и не отвечать на них.
Подробнее

ВИДЕО: Подобной нарвской анимационной студии S.H.A.R.K нет и в Таллинне

02.10.2018
Нарвская анимационная студия S.H.A.R.K начинала пять лет назад, когда в ней работало 40 человек, но теперь постоянными работниками, программистами, аниматорами, являются семь человек — остальные работают временно, по найму.
Подробнее

Страсти вокруг опеки над пятилетним Мартином не стихают

02.10.2018
Вынужденная в свете скандала вокруг опеки над пятилетним Мартином покинуть должность директора мустамяэского отделения службы защиты детей Моника Рейни развернула при помощи своего мужа медиакапанию против тети мальчика и ее семьи. В ход пошло и обнародование деликатных личных данных, полученных при исполнении служебных обязанностей, пишет ERR.
Подробнее