02.10.2018, 20:25

Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

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Pilt on illustratiivneFoto: Vallo Kruuser

В новом договорном периоде по обеспечению медицинской помощи врачей-специалистов Больничная касса будет по-прежнему продолжать сотрудничество с частной клиникой Медикум, расположенной в таллиннском районе Ласнамяэ. В данной клинике в результате закупочного конкурса объем приемов в некоторых специальностях вырос, а в некоторых, наоборот, уменьшился, сообщает Больничная касса.

В результате конкурса по закупкам услуг врачей-специалистов Больничная касса приняла ряд решений, которые помогут увеличить количество приемов в частной клинике Медикум в специальностях кардиология и психиатрия, а также уменьшить количество приемов в следующих медицинских специальностях — болезни легких, болезни кожи, ортопедия, урология, гинекология и гастроэнтерология.

В прежнем количестве приемов будет продолжаться работа врачей-неврологов, ведущих визиты в здании клиники Медикум. Медикум также начнет предоставлять услуги по новым специальностям — услуги амбулаторного восстановительного лечения и дневное лечение в гинекологии.

Для некоторых медицинских специальностей Больничная касса уже направила договоры в клинику Медикум. В данной клинике уже начали предоставление новых услуг. В некоторых специальностях предоставление договоров откладывается до истечения срока обсуждения спорных пунктов.

Майви Парв, член правления Больничной кассы, сказала, что врачи-специалисты продолжают вести прием в Ласнамяэ при поддержке договоров с Больничной кассой. ”Нет причин беспокоиться о предоставлении медицинской помощи в клинике Медикум. В клинике Медикум Больничная касса не продлила договор финасирования только по одной специальности, но у пациентов есть дополнительные возможности для получения данных медицинских услуг”, — подтвердила Парв.

В новом договорном периоде клиника Медикум больше не будет предоставлять услуги врача-оториноларинголога (болезни уха, горла и носа). Оказывают данные медицинские услуги Северо-Эстонская региональная больница, Ида-Таллиннская центральная больница и Ляэне-Таллиннская центральная больница. В настоящее время ведутся переговоры между Северо-Эстонской региональной больницей и клиникой Медикум с целью привлечения врачей-оториноларингологов к работе в клинике Медикум. Это означает, что пациенты смогут и дальше продолжать получать те же услуги в прежнем месте — здании клиники Медикум.

В ходе конкурса государственных закупок клиника Медикум также подавала заявки на оказание услуг врачей-эндокринологов, глазных врачей и врачей общей хирургии, но финансирование услуг в данных специальностях клинике получить не удалось. ”Важно отметить, что в этих специальностях клиника Медикум не оказывала медицинские услуги на основе договоров в течение последних четырех лет”, — уточнила Парв.

Независимо от того, будут ли продлены Больничной кассой договора закупок для некоторых врачей-специалистов или нет, все пациенты, уже находящиеся в списке ожидания на прием в частных клиниках по состоянию на 30 сентября, смогут завершить лечение у своего врача-специалиста.

Закупка услуг в области специализированной медицинской помощи не относится к услугам больниц и семейных врачей, т. е. пациенты могут получать медицинскую помощь у своих семейных врачей или в больницах так же, как и раньше.

Информацию о всех договорных партнерах Больничной кассы для разных медицинских специальностей можно всегда проверить на интернет-странице Больничной кассы.

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