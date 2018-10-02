Больничная касса: в Ласнамяэ продолжается прием врачей-специалистов

В результате конкурса по закупкам услуг врачей-специалистов Больничная касса приняла ряд решений, которые помогут увеличить количество приемов в частной клинике Медикум в специальностях кардиология и психиатрия, а также уменьшить количество приемов в следующих медицинских специальностях — болезни легких, болезни кожи, ортопедия, урология, гинекология и гастроэнтерология.

В прежнем количестве приемов будет продолжаться работа врачей-неврологов, ведущих визиты в здании клиники Медикум. Медикум также начнет предоставлять услуги по новым специальностям — услуги амбулаторного восстановительного лечения и дневное лечение в гинекологии.

Для некоторых медицинских специальностей Больничная касса уже направила договоры в клинику Медикум. В данной клинике уже начали предоставление новых услуг. В некоторых специальностях предоставление договоров откладывается до истечения срока обсуждения спорных пунктов.

Майви Парв, член правления Больничной кассы, сказала, что врачи-специалисты продолжают вести прием в Ласнамяэ при поддержке договоров с Больничной кассой. ”Нет причин беспокоиться о предоставлении медицинской помощи в клинике Медикум. В клинике Медикум Больничная касса не продлила договор финасирования только по одной специальности, но у пациентов есть дополнительные возможности для получения данных медицинских услуг”, — подтвердила Парв.