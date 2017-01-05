Начиная с наступившего года детским больницам страны придется обходиться меньшими средствами, так как Больничная касса уменьшила сумму, отводимую на проживание родителя в больнице вместе с ребенком, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно закону, если ребенок не достиг десятилетнего возраста, больница обязана предоставить его родителям или опекунам возможность находиться рядом. Им необходимо обеспечить ночлег, питание, возможность мыться, а также помощь и советы врачей. Если ранее Больничная касса выделяла на эти цели по 23 евро в день на человека, то теперь эта сумма составляет всего 18 евро.

Неприятный сюрприз

“Это, действительно, очень неприятный сюрприз, потому что, если ребенок поступает в больницу, это не значит, что маме или папе нужны лишь кровать и еда. Это означает и то, что мы имеем обеспокоенных родителей, которые нуждаются во внимании и консультациях. Этого новый ценник во внимание вообще не берет, и поэтому мы крайне разочарованы решением Больничной кассы”, - сказал руководитель детского отделения Клиники Тартуского университета профессор Валло Тиллманн.

По его словам, для поступающих в больницу вместе с детьми родителей ничего не изменится, но поскольку из этих средство очень трудно покрывать текущие расходы, то недостающие суммы придется компенсировать другими статьями бюджета, что в итоге может отрицательно сказаться на качестве лечения.

“В долгосрочной перспективе это будет означать для детей негативные изменения. У нас есть больные дети, расходы на лечение которых превышают покрываемые кассой, и до этого больница брала эти расходы на себя. Кроме того, мы из своего кармана оплачиваем лекарства и услуги, отсутствующие в списке Больничной кассы. Если нам уменьшают финансирование, то однажды мы будем вынуждены стать настолько негибкими, что все не входящее в список из-за отсутствия средств останется несделанным”, - прокомментировала ситуацию председатель правления Таллиннской детской больницы Катрин Лутс.

Известно, что изначально Больничная касса планировала урезать выделяемые средства еще больше — до 7 евро на человека, по благодаря активности причастных лиц удалось увеличить эту сумму до 18 евро.

По сообщению Кассы, вместо старой системы была разработана новая услуга, которая покрывает все необходимые для нахождения опекуна в больнице условия — проживание и еду -, но из которой исключены ненужные компоненты — услуги здравоохранения.

Новая цена лучше отображает действительность

“Это очень важно, чтобы родители могли находиться в больнице вместе со своим больным ребенком, но с точки зрения Больничной кассы очень важно и то, чтобы описания всех финансируемых услуг были максимально точными и содержали компоненты, которые относятся именно к оказываемой услуге”, - сказала пресс-секретарь Больничной кассы Лийз Хинсберг.

По словам пресс-секретаря Министерства социальных дел Карин Волмер, Больничная касса действует согласно закону и каждый год пересматривает ценник, чтобы он соответствовал действительной ситуации. Стоимость «койко-места» по новой системе лучше отображает действительную ситуацию.

По заверению кассы, анализ ситуации и данного ценника проводила рабочая группа, состоящая из представителей союза больниц, медучреждений, обществ сестер и других профессиональных организаций.

Доктор Луст же утверждает, что мнение детских больниц вообще не спрашивалось и не учитывалось. «С нами никто ничего не обсуждал», - говорит она.

По ее словам, детские больницы вообще почти не привлекаются к обсуждению связанных с педиатрией тем. Это ее удивляет, так как дети составляют 20% всех жителей Эстонии.

Больничная касса часто ведет переговоры с профессиональными обществами, но лечение детей в каждой из этих областей нельзя сравнивать с лечением взрослых. «Там свои особенности и нюансы, с которыми следует считаться при формировании ценника. Поэтому в каждом из таких случаев необходимо привлекать и союз педиатров, чего, к сожалению, не делается», - сетует Лутс.

По данным Больничной кассы, в 2015 году услугами койко-дня воспользовались 61 882 раза.