02.11.2018, 09:17

Больничная касса рассмотрит предложение об отмене результатов конкурса для частных клиник


rus.delfi.ee
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Pressikonverents Haigekassas
Pressikonverents HaigekassasFoto: Andres Putting

Совет Больничной кассы 2 ноября обсудит предложение об отмене результатов конкурса на оказание бесплатных медицинских услуг частными клиниками, сообщает rus.err.ee.

Во второй половине октября с такой инициативой выступили два члена совета — представители Союза работодателей Тоомас Таммсар и Прийт Перенс. До выяснения результатов нового тендера они советуют продолжать оказание медуслуг с нынешними партнерами, у которых были договоры с Больничной кассой до объявления тендера.

Возглавляющая совет Больничной кассы министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут считает, что лишь независимый аудит установит, были ли нарушения в тендере на оказание медицинских услуг. Еще один член совета Пеэп Петерсон сказал, что к сегодняшнему дню ситуация уже стабилизировалась и пересмотр итогов конкурса может вызвать новую неразбериху.

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