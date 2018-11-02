Больничная касса рассмотрит предложение об отмене результатов конкурса для частных клиник

Во второй половине октября с такой инициативой выступили два члена совета — представители Союза работодателей Тоомас Таммсар и Прийт Перенс. До выяснения результатов нового тендера они советуют продолжать оказание медуслуг с нынешними партнерами, у которых были договоры с Больничной кассой до объявления тендера.

Возглавляющая совет Больничной кассы министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут считает, что лишь независимый аудит установит, были ли нарушения в тендере на оказание медицинских услуг. Еще один член совета Пеэп Петерсон сказал, что к сегодняшнему дню ситуация уже стабилизировалась и пересмотр итогов конкурса может вызвать новую неразбериху.