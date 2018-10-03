03.10.2018, 14:23

Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей

надо собрать 255 714 евро!
rus.delfi.ee
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Kohus- väärkoheldud laps
фото иллюстративноеFoto: Eiliki Pukk

Эстонская Больничная касса вновь приняла суровое решение: не компенсировать 17-летней девушке жизненно важное лекарство. Она страдает редким заболеванием крови. Вместо этого ей помогают разные предприятия и жертвователи.


”В данный момент в поддержку лечения ребенка собрано 124 835,7 евро. И к началу этой недели, 1 октября, девочка получила 11 доз лекарства. Таким образом, при помощи жертвователей и из запасов фонда к настоящему моменту на лечение ребенка ушло 155 526 евро”, — поведала стратегический управляющий Детского фонда Кюллике Хейн.

По ее словам, просьба о помощи от родителей девочки поступила в фонд через врачей в мае этого года. ”Поначалу совет фонда принял решение поддержать девочку тремя дозами за полтора месяца, когда станет известно решение Больничной кассы относительно компенсации”, — пояснила она. Покуда выяснилось, что ведомство компенсации не предоставит, фонд решил продолжить сбор пожертвований, пока не соберется 255 714 евро.

У девушки диагностировали осенью 2011 года идиопатическую апластичную анемию. При этом заболевании в спинном мозге вырабатывается слишком мало клеток крови.

Если вы желаете помочь, можете перевести сумму на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, добавив в качестве пояснения ”17-aastane tüdruk”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813

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