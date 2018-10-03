Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей



”В данный момент в поддержку лечения ребенка собрано 124 835,7 евро. И к началу этой недели, 1 октября, девочка получила 11 доз лекарства. Таким образом, при помощи жертвователей и из запасов фонда к настоящему моменту на лечение ребенка ушло 155 526 евро”, — поведала стратегический управляющий Детского фонда Кюллике Хейн.

По ее словам, просьба о помощи от родителей девочки поступила в фонд через врачей в мае этого года. ”Поначалу совет фонда принял решение поддержать девочку тремя дозами за полтора месяца, когда станет известно решение Больничной кассы относительно компенсации”, — пояснила она. Покуда выяснилось, что ведомство компенсации не предоставит, фонд решил продолжить сбор пожертвований, пока не соберется 255 714 евро.

У девушки диагностировали осенью 2011 года идиопатическую апластичную анемию. При этом заболевании в спинном мозге вырабатывается слишком мало клеток крови.

Если вы желаете помочь, можете перевести сумму на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, добавив в качестве пояснения ”17-aastane tüdruk”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813