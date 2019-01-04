Больничная касса компенсирует 287 новых вспомогательных медицинских средств

К компенсируемым вспомогательным средствам относятся, например, средства, использующиеся для лимфатических отеков и венозной недостаточности, а также бинты и пластыри для лечении различных ран. Добавились новые средства, используемые в лечении нарушении сна. Также были добавлены новые альтернативные устройств медицинского назначения, стомa (искусственное отверстие в брюшной полости, через которое выводится кишечный тракт), ортопедические изделия и средства для лечения диабета. Цены на несколько медицинских изделий, которые уже есть в списке, также изменились.

По словам Керта Велисте, главного специалиста Департамента лекарственных средств, доступность инсулиновой помпы для детей значительно улучшилась. ”В будущем мониторы, датчики и передатчики глюкозы будут возмещены на 90% всем детям”, — говорит Велисте. По еe словам, также увеличились извлекаемые количества тест-полосок и ланцетов для определения уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и гипогликемией.

Пациентам с лимфодемой давали необходимые суммы, чтобы компенсировать желудочные мешки, и в результате обновления Больничная касса финансирует их почти на 50% больше, чем раньше (1100 штук в год вместо предыдущих 740).

Увеличены компенсируемые средства для лечения лимфатических сосудов на пациентов с липолимфедемой III стадии.