Больничная касса: хоспис при больнице Диакония пока продолжит работу

По сообщению Больничной кассы, несмотря на судебные разбирательства, хоспис при столичной больнице Диакония пока не прекратит работу и сотрудничество с больницей по этой части продлится как минимум два года.
Член правления Больничной кассы Майви Парв отметила, что даже если больница в итоге проиграет в суде и не получит договора о праве на предоставление стационарной сестринской помощи, заключенный между больницей и кассой договор об оказании услуги по надомному сестринскому уходу действует до конца сентября 2012 года, поэтому ”нуждающиеся в услуге амбулаторного сестринского ухода люди будут и впредь получать поддержку от сестер больницы Диакония”.
Она отметила, что необходимость в хоспис-услугах постоянно растет и, в основном, по части именно амбулаторной помощи. Также она сказала, что они рассматривают возможность добавления услуги в прейскурант и при необходимости объявления дополнительного тендера.
”Ни один из пациентов без необходимой помощи не окажется. Мы обеспечим, чтобы предоставление услуги продолжалось как во время судебного разбирательства, так и после него у наших нынешних партнеров по оказанию сестринской помощи”, — заверила представитель кассы.
Больница Диакония — единственная в Эстонии, имеющая работников, прошедших специальное обучение для работы в хосписе.
Эстония — единственная в ЕС страна, где хоспис-услуга не финансируется в качестве отдельной услуги на уровне государства. Возможность гуманного ухода из жизни с финансовой помощью Норвегии предлагает Таллиннская больница Диакония в своем хосписе на семь палат и 12 койко-мест, Клиника Тартуского университета на 7 койко-мест и Ида-Таллиннская центральная больница на 12 койко-мест.
Хоспис Taллиннской больницы Диакония финансируется Больничной кассой по графе стационарной сестринской помощи, но финансов не хватает и больнице приходится вкладывать туда свои средства. Обучение и практику гарантируют норвежские партнеры.
Проблемы начались, когда в результате государственной закупки 4042 стационарных сестринских места в Харьюмаа были разделены между AS Benita Kodu, Лечебным центром Xuйу, Каллавереской больницей и Больнице Диакония, которые получили столько мест, сколько пожелали. Места достались и Кейлаской больнице, но лишь остатки в прямом смысле слова.
Кейлаская больница была несогласна с исходом закупки и обратилась в комиссию по разрешению споров Департамента государственных закупок, а затем довела дело до суда. Комиссия в своем решении по одному пункту признала право Кейлаской больницы, в другом — Больницы Диакония. Обе больницы оспорили данное решение.