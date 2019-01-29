Больничная касса: хоспис при больнице Диакония пока продолжит работу

Член правления Больничной кассы Майви Парв отметила, что даже если больница в итоге проиграет в суде и не получит договора о праве на предоставление стационарной сестринской помощи, заключенный между больницей и кассой договор об оказании услуги по надомному сестринскому уходу действует до конца сентября 2012 года, поэтому ”нуждающиеся в услуге амбулаторного сестринского ухода люди будут и впредь получать поддержку от сестер больницы Диакония”.

Она отметила, что необходимость в хоспис-услугах постоянно растет и, в основном, по части именно амбулаторной помощи. Также она сказала, что они рассматривают возможность добавления услуги в прейскурант и при необходимости объявления дополнительного тендера.

”Ни один из пациентов без необходимой помощи не окажется. Мы обеспечим, чтобы предоставление услуги продолжалось как во время судебного разбирательства, так и после него у наших нынешних партнеров по оказанию сестринской помощи”, — заверила представитель кассы.

Больница Диакония — единственная в Эстонии, имеющая работников, прошедших специальное обучение для работы в хосписе.