16.01.2019, 19:20

Больничная касса: более 134 300 человек получили свои рецептурные лекарства по льготной цене


rus.delfi.ee
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Apotheka vs Südameapteek
Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В 2018 году более 134 300 человек получили свои рецептурные лекарства по льготной цене благодаря дополнительной компенсации. Число людей, которые платили более 300 евро в год за рецептурные лекарства, сократилось с 17 000 до ста человек, говорится в пресс-релизе.

Чаще всего самые большие расходы на здоровье — это покупка лекарств по выписанным рецептам, особенно для пожилых людей и от хронических заболеваний. По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, дополнительная компенсация на лекарства, которая предполагает ещё большую скидку, чем в предыдущем году, стала большой поддержкой для людей с низким доходом. ”Эффективные препараты являются неотъемлемой частью современной медицинской помощи, но лекарства для многих были недоступны из-за их высокой стоимости”, — объясняет Сиккут.

”Именно поэтому правительство решило в начале прошлого года применить новую дополнительную компенсацию на рецептурные лекарства для людей с большими расходами на медикаменты”, — отмечает министр. Напомним, что ранее компенсации начинали выплачивать в том случае, если расходы за рецептурные лекарства достигали более 300 евро в год. В 2018 году число людей, которые платили более 300 евро в год за медикаменты, отпускаемые по рецепту, сократилось с 17 000 до всего лишь ста человек.

”Это хороший пример формирования политики, основанной на знаниях, когда государство мудро использует существующие данные, анализирует собственный вклад людей в здоровье и разрабатывает целевые действия, основанные на этих знаниях”, — говорит Сиккут. Очевидно, что высокое самофинансирование на расходы на лекарства остается проблемой для многих людей в Эстонии.

Дополнительная компенсация на лекарства, которая начиная с 2018 года действует от 100 евро, уже принесла пользу более 134 000 человек. В 2017 году было получено только 3000 дополнительных пособий, поскольку порог компенсации начинался с 300 евро. ”Целью дополнительной компенсации является обеспечение человека необходимым лекарством, чтобы оно не осталось невыкупленным из-за финансового недостатка”, — отмечает Кейли Кылвес, руководитель отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы. ”Благодаря изменению дополнительной компенсации лекарств, покупка рецептурных медикаментов стала намного выгоднее для людей с большими расходами на лекарственные препараты”, — заверила Кылвес.

Дополнительная компенсация на препарат учитывается автоматически. Это означает, что застрахованное лицо получает дополнительную компенсацию в виде обычного пособия на лечение при покупке лекарства в аптеке, и не требуется предоставлять заявление в Больничную кассу, поскольку расчет пособия также является автоматическим. Если человек купил лекарства по рецепту за 100-300 евро в текущем календарном году, то его собственный вклад будет покрыт дополнительной скидкой на 50%. За выкупленные лекарства на 300 евро пациенту выплачивается дополнительная скидка в размере 90%. Скидка действительна в течение одного календарного года.

В 2018 году Больничная касса компенсировала более 10,2 млн евро на дополнительную компенсацию лекарств.

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