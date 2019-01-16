Больничная касса: более 134 300 человек получили свои рецептурные лекарства по льготной цене

Чаще всего самые большие расходы на здоровье — это покупка лекарств по выписанным рецептам, особенно для пожилых людей и от хронических заболеваний. По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, дополнительная компенсация на лекарства, которая предполагает ещё большую скидку, чем в предыдущем году, стала большой поддержкой для людей с низким доходом. ”Эффективные препараты являются неотъемлемой частью современной медицинской помощи, но лекарства для многих были недоступны из-за их высокой стоимости”, — объясняет Сиккут.

”Именно поэтому правительство решило в начале прошлого года применить новую дополнительную компенсацию на рецептурные лекарства для людей с большими расходами на медикаменты”, — отмечает министр. Напомним, что ранее компенсации начинали выплачивать в том случае, если расходы за рецептурные лекарства достигали более 300 евро в год. В 2018 году число людей, которые платили более 300 евро в год за медикаменты, отпускаемые по рецепту, сократилось с 17 000 до всего лишь ста человек.

”Это хороший пример формирования политики, основанной на знаниях, когда государство мудро использует существующие данные, анализирует собственный вклад людей в здоровье и разрабатывает целевые действия, основанные на этих знаниях”, — говорит Сиккут. Очевидно, что высокое самофинансирование на расходы на лекарства остается проблемой для многих людей в Эстонии.