Больница передала в инкассо-фирму долг, которого не было

Обращение к врачу — это всегда дело не из приятных, ведь связано с болезнью. Но не только недолеченными хворями может отозваться визит к доктору через несколько лет, но и внезапными долгами. Причем даже если вы точно оплатили все счета.

А когда дело доходит до инкассо-фирмы, приходится потратить немало нервов и времени, чтобы доказать свою невиновность. После этого впору снова обращаться к врачу. Почему оплаченные счета нигде не фиксируются, требования передают судебным исполнителям, а честные пациенты становятся должниками — выясняла ”МК-Эстония”.

Несмотря на то, что ситуация уже прояснилась, Елизавета Заугольникова решила обратиться в ”МК-Эстонию”, чтобы предостеречь остальных, особенно пожилых людей, о том, что даже через пару лет после посещения врача из ниоткуда может образоваться внушительный долг.

Письма несчастья

”Недавно в новостях писали, что Ида-Вируская центральная больница начнет востребовать долги за неоплаченные услуги. Столкнулась с этим и наша семья. Так как у мужа нет страховки, он работает за границей, то мы ходим сдавать анализы и на приемы к врачу платно. Так было и в январе 2015 года, — рассказывает Елизавета. — А 23 июля 2017 года, вернувшись из отпуска, мы обнаружили в почтовом ящике два письма. Одно от больницы, второе уже от Lindorff, фирмы по востребованию долгов”.

Сергей, супруг Елизаветы, сразу зашел в интернет-банк и нашел выписку за 2015 год. Естественно, как и предполагалось, визит к врачу был оплачен. 19 января 2015 года он сдавал анализы, а 20 января банковской картой в регистратуре оплатил счет.

”24 июля позвонила в больницу. Попросили послать выписку со счета в банке в бухгалтерию. Разбираться никто ни с чем не пожелал. В бухгалтерии объяснила опять всю ситуацию, проверили. Да, долг есть. Стали смотреть по счетам, оказалось, что 6 февраля 2015 года выставили повторный счет. Ошибка? Да, конечно, все может быть. Но речь идет не о 5,10 евро. Счет выставлен повторно на 132,06, а инкассо-фирма прислала счет уже на 147,06 евро”, — возмущается женщина.

В этот же день Елизавете перезвонили и признали, что произошла ошибка.

”После моего вопроса, куда писать жалобу, извинились и начали объяснять мне, что у всех бывают ошибки и т. д. и т. п. Мы, молодые, легко все можем проверить и доказать. Но будут ли этим заниматься люди в возрасте? Долг в пять евро в конечном итоге может стать круглой суммой, — замечает Елизавета. — Почему из-за ошибки больницы мы должны тратить свое время и нервы на выяснение и доказательство того, что у нас все оплачено? Может быть, больница должна проверять повторно счета и долги перед тем, как отправлять в инкассо-фирму?”

Тысячи евро долгов

Менеджер по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре объясняет, что больница в начале года заключила договор о сотрудничестве с инкассо-фирмой Lindorff Eesti, которая, начиная с июля месяца, стала заниматься неоплаченными счетами больницы.

”Некоторые большие больницы начали сотрудничать с инкассо-фирмами пару лет назад. И учитывая их опыт, мы проинформировали пациентов через масс-медиа еще в феврале. Весной повесили соответствующие информационные листы в регистратуре больницы, а также на инфодосках в отделениях”, — комментирует представитель медучреждения.

Она отмечает, что до передачи инкассо-фирмам долгов больница послала 7279 напоминаний о неоплаченных счетах на общую сумму 50 357 евро. В основном, это было сделано посредством СМС и электронной почты. Если соответствующих контактов не было, то и обычной почтой.

”Так как эти задолженности набирались годами, примерно для полутора миллионов в общем объеме выписанных счетов неоплаченные счета составляют небольшой процент, — констатирует Юло Велдре. — По результатам уведомлений оплатили 1518 счетов, то есть 21%. Всего поступило оплат на сумму 11 248 евро, то есть 22% общей задолженности. Неоплаченные счета могут накапливаться по разным причинам, в том числе и в результате ошибки работника больницы”.

Исключительный случай

Менеджер по коммуникациям больницы объясняет, что конкретно этот случай исключительный в своем роде, так как визит был без предварительной регистрации и пациент не имел страховки, то есть также должен платить за различные анализы.

”Счет может составить как медсестра соответствующего врача, так и на основании данных лаборатории регистратура. В данной ситуации пациент оплатил счет в регистратуре, а кабинетная медсестра при закрытии истории болезни тоже по стечению обстоятельств составила счет. Как говорится, не делай добра, не получишь зла. Если бы пациента не обслуживали в порядке исключения, такой ситуации не могло бы и произойти, — считает Велдре. — Также если бы пациент потом по какому-либо вопросу обратился в регистратуру, это было бы обнаружено”.

Менеджер по коммуникациям добавляет, что, к сожалению, пациент не отреагировал на извещение от больницы, а только на письмо от инкассо-фирмы. Представитель больницы признал ошибку, извинился, аннулировал счет и уведомил инкассо-фирму.

”В обычных условиях пациенты оспаривают счета очень редко, примерно один случай в квартал, то есть один случай на 60 000 счетов. Так как целью было упорядочить денежные отношения, то за прошедший месяц проявились, конечно, разногласия между пациентами и больницей. Если бы люди обращались для выяснения разногласий своевременно к нам, больнице не приходилось бы для востребования денег пользоваться услугами инкассо-фирмы. Но так же как и в этом случае, если больница ошибается, мы признаем свою вину и забираем требование у инкассо-фирмы. То есть те, у кого все оплачено, никогда исключительно по ошибке больницы не могут попасть в регистр должников”, — подчеркивает Юло Велдре.

Не первый раз

Похожая ситуация, о которой в 2015 году писала ”МК-Эстония”, произошла с жителем Таллинна Кириллом Копыловым, который также от инкассо-фирмы узнал, что должен 26 евро за неоплаченный визит к доктору.

Как выяснилось, годом ранее мужчина был у врача в Северо-Эстонской региональной больнице, и по какой-то непонятной причине либо с него не взяли пять евро за визит, либо взяли, но не зафиксировали это. И поэтому записали пациента в должники.

В тот же день Кирилл связался с юристом и получил инструкции запросить у инкассо-фирмы аргументацию того, что входит в сумму 26 евро, экземпляры счетов и договоров и вообще всех необходимых документов. Однако ни на одно письмо из инкассо-фирмы мужчине не ответили.

Примерно после пятнадцатого письма пациент получил извещение о том, что должен уже не 26, а 36 евро. По телефону никакой дополнительной информации Кириллу также получить не удавалось, и он поехал в поликлинику, чтобы узнать, за что у него долг, и при необходимости оплатить счет.

В поликлинике подтвердили, что Копылов не заплатил за визит пять евро. Но на вопрос о том, как и почему это произошло, администратор в информации лишь развела руками. В оплате счета на месте отказали, но через пару дней прислали реквизиты на электронную почту, и долг в пять евро был незамедлительно погашен. Контакт с инкассо-фирмой также наконец был установлен, и Кирилл заплатил за их старания по взысканию долга 5,31 евро вместо 36 по обоюдному согласию.