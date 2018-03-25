Более всего компенсацией расходов пользовались депутаты EKRE, менее всего — свободники

Крупнейшую долю выделенных на компенсацию депутатских расходов сумм использовали депутаты Консервативной народной партии (EKRE), а самую меньшую — депутаты Свободной партии, сообщает rus.err.ee.

Если в среднем депутат Рийгикогу использовал выделенную на компенсацию сумму на 83,9%, то депутаты EKRE в среднем использовали ее на 93,3%, а депутаты Свободной партии на 46,2%.

Центристские депутаты использовали компенсацию в среднем на 91,7%, социал-демократы на 85%, депутаты Союза Отечества и Res Publica на 84,1%, а реформистские депутаты на 83,4%.

Активнее всего в EKRE компенсацией депутатских расходов пользовались Сильд, Каскпейт и Март Хельме.

В прошлом году годовая максимальная ставка компенсаций депутатских затрат составляла 12 374,88 евро, то есть 1031,24 евро в месяц.