Более тысячи рыбаков воспользовались приложением для регистрации выхода на пограничный водоем

Если раньше рыбаки, выходящие на пограничные водоемы, сообщали о своем выходе на ближайший кордон, то сейчас все чаще рыбаки регистрируют выход при помощи веб-приложения, значится в пресс-релизе полиции.

В этом навигационном сезоне на территории Лыунаской префектуры веб-приложением воспользовалось более тысячи рыбаков. Сейчас веб-приложением для регистрация выхода на пограничный водоем пользуется примерно одна десятая рыбаков. По словам руководителя кордона Муствеэ Ярмара Эрнитса, в сезон рыбной ловли на Чудском озере одновременно находятся сотни рыболовецких судов, катеров и лодок и на сбор данных о них уходит достаточно много времени как у пограничников, так у самих рыбаков, выходящих на озеро или возвращаются на берег.

"Чуть больше времени на использование веб-приложения уйдет лишь при первичной регистрации, в дальнейшем пользователь сможет сообщать о своем выходе или возвращении, лишь отравив смс-сообщение или сообщив об этом через браузер в смартфоне”, — сказал Эрнитс.

Кроме того, в приложении рыбак может сам позиционировать свое месторасположение, что значительно упрощает поиски и оказание помощи в случае ненастной погоды или несчастного случая.

Выход на пограничный водоем регулируется законом о государственной границе, согласно которому следует регистрировать свой выход на водном транспорте на реку Нарва, Нарвское водохранилище, Теплое (Лямми) и Псковское озера, а также свое возвращение на ближайшем кордоне Департамента полиции и погранохраны. Также следует зарегистрировать выход и возвращение на водном транспорте на Чудском озере, если транспортное средство удаляется больше чем на 1 км от берега.

Веб-приложение и правила пользования на русском языке можно найти на странице www.piiriveekogu.eе.