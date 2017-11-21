Более трети затронутых риском ID-карт уже обновлены

По состоянию на вечер понедельника 272 000 человек обновили сертификаты своих ID-карт, что составляет более трети от всех затронутых риском карт.

По словам руководителя сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргуса Ара, самые активные пользователи ID-карты уже сделали все необходимые обновления, поэтому темп сейчас стал спокойнее. Сейчас возможность обновить свои карты есть у всех тех владельцев ID-карт, которым до сих пор не требовалось пользоваться картой электронным образом, но желают это сделать.

„Вчера мы начали рекламную кампанию, которая призывает всех, кто еще не обновил свою ID-карту, сделать это. Сначала появится наружная реклама и рекламные плакаты на остановках общественного транспорта в крупных городах, а также будет реклама по радио. Со следующей недели будет и телереклама", — сказал Арм.

Для того, чтобы создать людям больше возможностей для обновления ID-карт, на прошлых выходных в торговых центрах в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну были открыты временные бюро обслуживания. За два дня во временных бюро сотрудники Департамента полиции и погранохраны помогли обновить сертификаты 1400 карт, из них более половины было обновлено в Таллинне.

„Интерес к нашим временным бюро был большой, мы получили очень хорошие отзывы несмотря на то, что местами в очереди приходилось ждать почти час", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Чтобы сделать услугу обновления более доступной и снизить нагрузку на постоянные на бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, временные бюро обслуживания будут работать в торговых центрах в выходные и на этой неделе. Точное месторасположение временных бюро и время работы Департамент полиции и погранохраны сообщит на этой неделе.

Однако, по словам Ратник, большинство клиентов, которые пришли на выходных обновлять карты, ранее не пользовалось своими картами электронно. „Мы видим, общаясь с нашими клиентами более пожилого возраста, что люди делают обновление на всякий случай и готовы для этого ждать в очереди. Но если у вас до сих пор не было причины раскрыть конверт со своими PIN-кодами ID-карты и вы не используете PIN-коды своей ID-карты, то значит, что с обновлением сертификатов вашей карты спешить не надо. Карта с необновленными сертификатами действует как удостоверяющий личность документ, для пересечения границы, с такой картой можно получить лекарство по дигирецепту и карта действует в качестве карты клиента", — добавила Маргит Ратник.

С этого понедельника также открыта база данных открытых ключей ID-карт, которая была закрыта из-за риска в сентябре. Это упростит криптирование документов. „Хотя обновленными ID-картами криптировать документы, по всей вероятности, не будет возможности еще до конца года, это могут делать владельцы тех ID-карт, которые не были затронуты риском и которые не нуждались в обновлении", — сказал Маргус Арм, добавив, что криптирование обновленными картами будет восстановлено к концу года.

Из полученных отзывов следует, что у небольшого числа пользователей ID-карта с обновленными сертификатами не работает надлежащим образом либо блокируется. „В своих компьютерах следует обязательно обновить базовое программное обеспечение, чего требует и сам компьютер. Для того, чтобы карта работала без сбоев, надо всегда использовать самое последнее программное обеспечение ID-карты и самые новые версии операционных систем. Все выпущенные до 24 октября версии программного обеспечения ID-карты не поддерживают обновленную карту", — подчеркнул Маргус Арм.

По состоянию на 20 ноября ID-карту обновило более 272 000 человек, из них 216 000 дистанционно и более 56 000 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. В последние дни проводится до 6000 обновлений в день, что в 3-4 раза меньше, чем в самый активный период.

Карты с приостановленными сертификатами можно обновить в своем компьютере дистанционно либо в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года. С 1 апреля приостановленные сертификаты будут аннулированы и для использования карты электронно надо будет ходатайствовать о новой карте в Департаменте полиции и погранохраны.

В качестве удостоверяющего личность документа карта действует до обозначенного на карте числа.