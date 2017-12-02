Более полусотни тортов соревнуются за право попасть на президентский прием

На конкурс юбилейных тортов ЭР100 было представлено 65 рецептов, из них будет выбран победивший рецепт, который попадет на президентский прием в честь столетия Эстонской Республики. К 10 декабря жюри проведет предварительный отбор отправленных на конкурс работ, а юбилейный торт будет выбран 31 декабря в прямом эфире ETV, сообщается в пресс-релизе.

”Отрадно знать, что у нас настолько много активных мастеров по тортам, которые хотят подарить народу Эстонии свой рецепт юбилейного торта”, — радуется руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”В таком многообразии обязательно найдется торт, который подойдет каждому праздничному столу, так что я с интересом жду отбора десяти финалистов 10 декабря”.

”Конкурс тортов с национальным колоритом проводится уже десятый год подряд, но в этот раз свои идеи впервые представили многие признанные кондитеры и повара”, — отмечает руководитель портала Nami-Nami Пилле Петерсоо.

”Мы ждали рецепты сладких тортов с национальным колоритом, и наши ожидания однозначно оправдались, потому что все рецепты были посвящены характерным для Эстонии вкусам и оформлению”, — рассказывает Пилле.

Жюри проведет предварительный отбор присланных на конкурс тортов, выбрав десять наиболее перспективных тортов. Юбилейный торт Эстонской Республики будет объявлен 31 декабря в прямом эфире ETV в рамках специальной программы в преддверии юбилея.

Конкурс тортов с национальным колоритом пройдет уже в десятый раз, в этом году созданный кулинарным порталом Nami-Nami конкурс посвящен сотому дню рождения Эстонской Республики. Конкурс был объявлен 13 ноября.

Организацией конкурса занимаются организационная группа ЭР100, Канцелярия Президента Республики и кулинарный портал Nami-Nami.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee/ru .