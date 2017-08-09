Более половины рынка продажи лекарств в Эстонии принадлежит братьям Линнамяэ

Больше, чем две трети эстонского рынка оптовой продажи лекарств делят между собой три больших продавца: Tarmro Eesti OÜ — собственник аптек Benu, которому принадлежит 24 процента рынка, на втором месте — удерживающее 31 процент рынка Magnum Medical OÜ (сеть Apotheka, собственник — Маргус Линнамяэ), и на третьем — Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ, принадлежащее Айвару Линнамяэ, брату Маргуса, у него — 22 процента рынка, — пишет ERR.

У лидера рынка Magnum Medical прошлый год был успешным: чистой прибыли предприятие получило 666 000 евро, по сравнению с прошлым годом рост составил примерно 10 процентов.

Tamro Eesti OÜ хоть и не главенствует на рынке, заработал в прошлом году больше — 1.8 миллионов евро.

В то же время у Tamro по сравнению с 2014 годом оборот уменьшился более чем в два раза. Собственнику Tamro, латышской фирме Phoenix Baltics Holding SIA, выплатили почти 7.5 миллиона дивидендов.

Третье по размеру предприятие — AS Apteekide Koostöö. У него два собственника. Кому принадлежит 49 процентов в этой фирме, неизвестно, но почти 42 процента принадлежат Айвару Линнамяэ, являющимся братом Маргуса Линнамяэ, собственника UP Invest, материнской компании Magnum Medical OÜ. Ее чистая прибыль по сравнеию с 2014 годом уменьшилась вдвое — до 471 тысячи евро.