Более 6 тысяч человек приняли участие в прошедшем в Пирита гимнастическом празднике

На велодроме в Пирита прошел 19-й Таллиннский гимнастический праздник — в нем приняли участие более 2200 гимнастов и 4000 зрителей. В этом году праздник носил название ”Need värvid” (”Эти краски”).

В общей сложности на празднике были показаны 9 программ, вдохновленных различными эмоциями — красками. Несколько тысяч зрителей увидели интерпретации радости, грусти, страха и множества других чувств.

”Наши дни состоят из бесчисленного количества эмоций, и именно такие моменты придают жизни неповторимую и запоминающуюся окраску. Я надеюсь, что сегодняшний гимнастический праздник подарил положительные эмоции и незабываемые моменты и участникам, и зрителям”, — прокомментировала главный сценарист мероприятия Авелин Кальвик.

Праздник завершился грандиозной программой в исполнении всех 2227 участников нынешнего праздника, которая, как и сам праздник, носила название ”Эти краски”.